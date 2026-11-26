NEVREME PREUSMERILO LET ER SRBIJE: Avion iz Beograda umesto u Tivat sleteo u Podgoricu
ZBOG nepovoljnih meteo-okolnosti jutarnji let avikompanije Er Serbia iz Beograda je umesto u Tivat, sleteo u Podgoricu, a odluku je doneo kapetan vazduhoplova tipa ATR72 nakon neuspelog pokušaja sletanja u Tivat.
Loše vreme, jak jugo, niska oblačnost i velika količina padavina pričinili su jutros dosta problema u odvijanju saobraćaja u Tivtu.
Velika količina kiše izazvala je i bujice koje su na više mesta poplavile drumove. Trenutno je zbog poplave u Solilima neprohodan lokalni put Tivat -Radovići -Luštica.
Na terenu je Komunalna policija koja zaustavlja vozila i vraća ih natrag prema Tivtu, odnosno Krtolima, pišu podgoričke Vijesti.
(Tanjug)
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