U ČASU kada Hrvatska fakturiše Crnoj Gori ucenjivačke zahteve, blokirajući joj pregovaračka poglavlja na putu evropskih integracija, delegacija crnogorske građanske političke platforme "Stega-Evropski klub 28" uputila je izvinjenje građanima Konavala i Dubrovnika zbog "agresije JNA" 1991. godine.

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Tim, u kojem su bili admiral u penziji Dragan Samardžić, proterani reditelj iz Srbije Danilo Marunović i ambasadorka Crne Gore u Ukrajini i Jermeniji Dragica Ponorac, položili su venac ispred spomenika "Konavoska mati" u Čilipima. Poseta je realizovana na poziv načelnika Opštine Konavle Boža Lasića.

Najavljeno je da će "Stega" pokrenuti inicijativu prema Ministarstvu kulture Crne Gore za restauraciju balkona na jednom od istorijskih zdanja u Konavlima koje je porušeno tokom "agresije" 1991. dok je Lasić poručio da očekuje da poput "Stege" sličan gest naprave i zvaničnici Crne Gore i Srbije.

Za profesora istorije Spasoja Tomića ova poseta prevazilazi okvire crnogorsko-hrvatskih odnosa.

- To je pitanje selektivne kulture sećanja, istorijske odgovornosti i političke instrumentalizacije pokajanja. Samardžić je napad na Konavle i Dubrovnik ocenio kao najsramniju stranicu crnogorske istorije, istovremeno naglašavajući da lično nije učestvovao u tamošnjim vojnim operacijama. Admiral Samardžić može da se izvinjava u svoje ime. Istorija nije ispovedaonica političkih organizacija, niti je nacionalno dostojanstvo moneta za potkusurivanje na putu ka Briselu - kaže za "Novosti" Tomić, očekujući da ova trojka sa istim entuzijazmom poseti Loru gde su mučeni i ubijani zarobljenici, među kojima su bili i ljudi iz Crne Gore, postavljajući pitanje kad će zvaničnici Hrvatske doći u Nikšić i pokloniti se žrtvama Lore.

Milo Đukanović - prvi pokajnik

PRVI crnogorski zvaničnik koji se izvinio Hrvatskoj i njenim građanima zbog ratnih dešavanja 1991. bio je predsednik Crne Gore Milo Đukanović, i to u junu 2000. u Cavtatu. On je u crnogorskom parlamentu u junu 2016. poručio da je Dubrovnik iz 1991. sramota za Crnu Goru, a o svom izvinjenju iz 2000. govorio je i u maju ove godine, uoči obeležavanja dana crnogorske nezavisnosti.