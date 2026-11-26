Snažan jugo i obilna kiša tokom noći i jutra otežali su drumski i vazdušni saobraćaj u Boki. U gradskoj luci na Škveru u Herceg Novom potonulo je nekoliko manjih brodova, a voda je presekla put ka Luštici. Najviše kiše palo je na Cetinju - 197 litara po kvadratnom metru za 24 sata. U istom periodu u Herceg Novom pao je 91 litar po kvadratnom metru.

Foto:RT HN

U gradskoj luci najkritičnije je bilo između šest i sedam sati jutros, kada su se talasi prelivali preko lukobrana celom njegovom dužinom, rekao je Božo Ukropina, direktor Agencije za gazdovanje gradskom lukom. Na ostalim plovilima nije bilo štete. Ukropina je upozorio da lukobran treba zaštititi i sanirati. Vetar je u Herceg Novom oborio i nekoliko stabala. Komunalcima stižu prijave vlasnika stanova u koje je prodrla voda, oboreni su stubovi javne rasvete u Malti i ratiševini.

Foto:RT HN

Zbog jakog južnog vetra i niske oblačnosti, avion „Er Srbije“ na jutarnjem letu iz Beograda preusmeren je u Podgoricu. Na putu Tivat-Radovići-Luštica komunalna policija je zbog vode na kolovozu kod Solila vraćala vozila prema Tivtu i Krtolima. Pod vodom je bio i kružni tok koji povezuje Tivat, Krtole i tunel Vrmac. Na više deonica bulevara Tivat–Jaz, uključujući i deonicu kroz Radanoviće, saobraćaj se odvijao otežano.

Foto:RT HN

U Kotoru su porasli vodostaj Škurde i nivo mora. Vetar je na priobalnom putu u Dobroti prevrnuo kontejnere, a na više mesta u gradu oborio stabla i delove gradskog mobilijara. Ulice u Starom gradu oko osam sati bile su prohodne, a na ulazu kroz glavna gradska vrata postavljeni su metalni pontoni.

Na području Cetinja najugroženiji su Donje polje, Kućice u nizu, Mali i Veliki ponor, Sportski centar i Gipos. Zbog kritičnog stanja na Rijeci Crnojevića cetinjskim spasiocima u pomoć su stigle kolege iz Podgorice.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao je crveni meteoalarm za primorski i centralni deo Crne Gore. Prema prognozi, tokom dana očekuju se obilna kiša i uzburkano more, a od petka postepeni prestanak padavina i pad temperature.