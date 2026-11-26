ŽUSTRO je bilo u crnogorskoj Skupštini, tokom "premijerskog sata" u okviru koga je na poslanička pitanja odgovarao predsednik Vlade Milojko Spajić.

Skupština CG

Poslnik DNP-a Milan Knežević, pitao je premijera šta država planira kako bi zaustavila svakodnevna ubistva na ulicama crnogorskih gradova.

- Čiji su naši mrtvi? Da li je zaborav najlakša disciplina u Crnoj Gori kako bi se izbegla odgovornost? Da li se nešto menja u Crnoj Gori ako kažemo da je ubijen pripadnik ili neko blizak škaljarskom ili kavačkom klanu, dok posmatrmo forenzičare na ulicama gradova svaki drugi ili treći dan. Svidelo se to nekome ili ne, gospodine Spajiću, mafija je u ovom trenutku jača od države! I to nam pokazuje na svakom koraku - naveo je Knežević, koji je premijera takođe pitao - "da li možemo da se hvalimo zatvaranjima poglavlja po Briselu, dok svakoga dana zatvaramo mrtvačke sanduke crnogorske mladosti". - Izgleda da su ubijeni naša najbolja preporuka na putu ka Evropskoj uniji.

Knežević je pročitao imena svih stradalih u obračunu kriminalnih klanova, da bi premijer Spajić na to odgovorio da se policija, ANB, Sepcijalno držvno tužilaštvo i Specijlno policijsko odeljenje godinama bave tim problemom i da je on znatno manji nego pre pet ili sedam godina.

Usledila je reakcija Kneževića:

- Kavčani se skrivaju na tromeđi Crne Gore, takozvanog Kosova i Albanije, a postoje delovi naše države gde policija ne može ući, niti podići dron! Policija se hvali da je našla zaplenjeni auto, maske i rukavice, ali ne mogu biti zadovoljan pa ni kad nađu nekog narkomana koji je uzeo dve hiljade evra i priznao ubistvo, ali neće da kaže ko je nalogodavc.

Nezasluženi luksuz ZA vreme bivšeg režima pet od sedam sudija Ustavnog suda dobilo je stan. Ko može da kupi pet stanova po ceni jednog? Pa, partijski funkcioneri. I tako je bilo trideset godina, rekao je Bogdanović. Spajić je odgovorio da ranije nije bilo novca za plate i penzije jer su se kupovali partijski stanovi: - Te stotine hiljada evra je neko morao da plati, plaćala je država, a država su radnici i penzioneri. To su ljudi koji su, ne znajući to, iskeširali sve te partijske funkcionere da se prošire i da imaju veliki nezarađeni i nezasluženi luksuz.

Boris Bogdanović (Demokrate) je zatražio da se precizira koje će aktivnosti Vlada preuzeti kako bi javnosti bili dostupni podaci o dodeljenim stanovima, kreditima i drugim pogodnostima.