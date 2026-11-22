DRŽAVLjANIN Albanije Bojan Matanović (34), koga policija povezuje sa crnogorskim Škaljarskim klanom, uhapšen je na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" po crnogorskoj Interpolovoj poternici, zbog sumnje da je pomagao počiniocu ubistva navodnog pripadnika Kavačkoga klana, Saše Klikovca, 2020. godine u Crnoj Gori, prenosi Jutarnji list.

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Matanović je u petak uhapšen na graničnoj kontroli pre ukrcavanja na aerodrom na letu za Beograd, nakon što je njegov pasoš "zasvetleo" na policijskom terminalu i identifikovao ga kao osobu za kojom je raspisana crvena poternica.

On prilikom hapšenja nije pružao otpor a Okružni sud u Velikoj Gorici mu je odredio ekstradicioni pritvor radi izručenja Crnoj Gori, koja je u julu ove godine za njim raspisala poternicu. Matanović je, prema nezvaničnim podacima, u Hrvatskoj živeo duže vreme i bila mu je izdata radna dozvola koja mu je istekla, a u junu ove godine, mesec dana pre nego će Crna Gora za njime raspisati poternicu, odjavljen je sa adrese u Ludbregu gde je bio prijavljen, i od tada nije bilo zvanično poznato gde se u Hrvatskoj privremeno nastanio.

Kako je saopštila crnogorska policija, Matanović se traži zbog pomaganja počinitelju ubistva Saše Klikovca (38), koji je sa više hitaca iz pištolja ubijen dok je ulazio u automobil 18. jula 2020. godine, ispred restorana "Kod Crnogorca" u mestu Cijevna kod Podgorice.

(Tanjug)