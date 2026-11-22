Maks Ferstapen pobednik je Velike nagrade Las Vegasa u Formuli 1, pošto je posle velike borbe kroz cilj prošao ispred vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija. Trku je obeležilo čak 35 promena na čelu, žestoki dueli na stazi i incident između klupskih kolega iz Ferarija, Šarla Leklera i Luisa Hamiltona.

AP Photo/Vincent Thian

Vozač Red Bula do novog trijumfa stigao je posle izuzetno neizvesne završnice. Noris je pokušao da ga ugrozi u poslednjim krugovima, ali je Ferstapen sačuvao prednost i slavio sa šest desetinki sekunde ispred Britanca.

Od samog starta bilo je jasno da publiku očekuje uzbudljiva trka. Zahvaljujući zavetrini i brojnim preticanjima, vozači su se neprestano smenjivali na vodećoj poziciji. Pored Ferstapena, u vođstvu su se našli Džordž Rasel, Kimi Antoneli i Lando Noris.

Posebno se izdvojio duel Ferstapena i Rasela, koji su čak 12 puta razmenili pozicije na čelu. Ipak, Britanac je u završnici napravio grešku, udario u zaštitnu ogradu u petoj krivini i izgubio priliku da se bori za pobedu. Na kraju je zauzeo deveto mesto.

Ferstapen je iskoristio rasplet na stazi, preuzeo kontrolu nad trkom i odoleo završnom pritisku Norisa. Pjastri je završio kao treći, dok je Antoneli zauzeo četvrtu poziciju.

U centru pažnje našao se i Ferari, čiji su vozači imali direktan okršaj. Lekler je u 38. krugu pokušao da pretekne Hamiltona, ali je u sedmoj i osmoj krivini došlo do kontakta, posle kojeg se britanski vozač okrenuo na stazi.

Sudije su nakon istrage kaznile Leklera sa deset sekundi, što ga je spustilo na desetu poziciju. Ni Hamilton nije izbegao kaznu, pošto mu je ranije tokom trke dodato deset sekundi zbog izlaska sa staze i sticanja prednosti u duelu sa Norisom.

Osim sportskog dela, Velika nagrada Las Vegasa ponovo je privukla pažnju svetskog šou-biznisa. Brojne poznate ličnosti iz sveta filma, muzike i sporta pratile su trku sa tribina i iz ekskluzivnih VIP loža, potvrđujući da ovaj događaj predstavlja mnogo više od običnog sportskog nadmetanja.

Poseban detalj usledio je tokom ceremonije dodele trofeja, kada je holivudski glumac Kijanu Rivs imao priliku da do pobedničkog postolja odveze trojicu najbolje plasiranih vozača – Ferstapena, Norisa i Pjastrija.

Tako je Las Vegas još jednom spojio vrhunski sport, spektakl i glamur, uz trku koja je donela obilje uzbuđenja od prvog do poslednjeg kruga.