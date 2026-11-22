HUTI POTEGLI OPASAN POTEZ: Saudijci u poslednji čas sprečili najgore
KOALICIJA predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je danas presrela i uništila balističku raketu koju su jemenski Huti ispalili prema zapadnom delu Saudijske Arabije.
Zapadna obala Saudijske Arabije obuhvata važnu energetsku infrastrukturu, uključujući naftni terminal Janbu Jug, značajno postrojenje za izvoz sirove nafte povezano sa naftovodom Istok-Zapad, kao i rafineriju Džazan na krajnjem jugozapadu zemlje.
Incident se dogodio u jeku eskalacije neprijateljstava između Saudijske Arabije i Huta.
(Sputnjik)
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