DAJKOVIĆ OSUĐEN NA ZATVOR ZBOG TROBOJKE U SKADRU: "Neću se predati albasnkim vlastima"

PREDSEDNIK Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković poručio je danas da se neće predati albanskim vlastima, nakon što ga je sud u Albaniji u prvostepenom postupku osudio na zatvorsku kaznu od tri godine.

Antonio Ahel/ATAImages

Dajković je na konferenciji za medije rekao da će iskoristiti pravo žalbe ali i da strahuje od mogućnosti da ga crnogorske vlasti izruče Albaniji ukoliko bude raspisana poternica.

Prema njegovim rečima, osuđen je zbog fotografije u Skadru sa crnogorskom trobojkom pre šest godina.

“Pre šest godina napravio sam fotografiju u Skadru sa crnogorskom trobojkom, uz reči: ‘Pozdrav svima iz drevnog srpskog grada Skadra. Za ovaj grad me veže i posebna porodična tradicija, jer je upravo mom pradedu Luki Dajkoviću Esad-paša uručio ključeve grada, koje je on predao kralju Nikoli. Zbog te objave osuđen sam za podsticanje nacionalne mržnje i razdora po članu 265 Krivičnog zakonika Albanije“, naveo je Dajković.

Istakao je da se u obrazloženju presude navode i podaci albanske obaveštajne službe o njegovim političkim stavovima i bliskosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pokojnom mitropolitu Amfilohiju.

„To me navodi na zaključak da je celi slučaj zapravo političke prirode“, poručio je on.

Naglasio je da u objavi zbog koje je osuđen nije izneo nijednu uvredu niti pretnju na račun teritorijalnog integriteta i suvereniteta Albanije, niti na račun bilo kog građanina.

„Izneo sam istorijsku činjenicu. Skadar zaista jeste bio vekovima srpski grad. Ako ja treba da idem u zatvor zbog toga, onda treba uhapsiti i celokupan crnogorski obrazovni sistem, koji nas je terao da napamet učimo pesme poput ‘Zidanja Skadra na Bojani’ i ‘Ženidbe kralja Vukašina’“, istakao je on.

Dajković je postavio pitanje primene jednakih kriterijuma u Crnoj Gori.

„Kada bi se u Crnoj Gori primenjivali slični aršini, na koliko hiljada godina bi trebalo da budu osuđeni Albanci iz Tuzi, Ulcinja, Plava i Gusinja koji svako malo mašu zastavama 'velike Albanije', koje zaista podrazumevaju otimanje crnogorske teritorije? Da li je ikada ijedan Albanac osuđen u Crnoj Gori zbog onoga zbog čega sam osuđen ja? Naravno da nije. U Crnoj Gori je kažnjivo samo ako Srbi nešto slično urade“, ocenio je Dajković.

“U obrazloženju se navodi da sam podsticao na nacionalnu mržnju. Kazna je umanjena na dve godine, jer sam porodičan čovek koji ranije nije osuđivan. U spisima se navodi i ocena albanske službe, koja me je opisala kao srpskog nacionalistu. Dodelili su mi advokata koji me je ubeđivao da dođem u Albaniju, tvrdeći da je moguća uslovna kazna. Rekao sam – neka hvala. Verujem da bi me uhapsili i da bih se u Crnoj Gori vratio u kovčegu”, saopštio je on.

On je pitao i na koliko godina bi trebalo da budu osuđeni svi oni Albanci koji u Crnoj Gori šire zastave “velike Albanije”.

“Ne bi me začudilo da me Crna Gora izruči. Ne bi me čudilo da me uhapse i izruče Albaniji, u želji da se dodvore Albancima, Bošnjacima i Aljbinu Kurtiju”, navodi Dajković.

Istakao je da se albanskim vlastima neće predati.

“Ministar Bojan Božović mi je rekao da ću dobiti pomoć, koju nikad nisam vido. Tu pravnu pomoć nisam dočekao. Ipak, zatražiću novi prijem kod ministra Božovića, jer baš želim da vidim da li sam ja, kao Srbin u Crnoj Gori, zaista građanin drugog reda, kao što izgleda da jesam“, poručio je Dajković.

Dodaje da se ne plaši albanskih sudova i njihove vlasti.

"Plašim se izdajnika koji su spremni da me izruče ako bude raspisana poternica”, naveo je Dajković, prenosi podgorički portal CdM.