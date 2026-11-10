Fudbal

Paunović naknadno pozvao još jednog fudbalera u reprezentaciju Srbije

У. Ћ.

10. 11. 2026. u 16:39

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Igrač Jang Bojsa menja Filipa Kostića.

Пауновић накнадно позвао још једног фудбалера у репрезентацију Србије

FOTO: FSS

Promena u sastavu reprezentacije Srbije pred novembarske obaveze donela je priliku Stefanu Bukincu da se priključi seniorskoj selekciji, pošto je Filip Kostić zbog zdravstvenih problema morao da odustane od predstojećih utakmica.

Fudbalski savez Srbije potvrdio je da iskusni reprezentativac neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za duele sa Nemačkom i Grčkom. Kostić je u utorak pre podne stigao u Sportski centar FSS u Staroj Pazovi, gde se sastao sa selektorom, pozdravio saigrače i obavio lekarske preglede.

Posle konsultacija sa medicinskim timom postalo je jasno da je neophodno da napravi pauzu, pa je njegovo mesto zauzeo Stefan Bukinac, koji je prekomandovan iz mlade reprezentacije. Fudbaler švajcarskog Jang Bojsa tako je dobio priliku da se priključi A timu uoči dva važna izazova.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sam Kostić objasnio je da povreda, prema proceni lekara, ne bi trebalo dugo da ga odvoji od terena.

- Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što pre vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, nisam imao takav osećaj, ali je doktor posle detaljnijih pregleda preporučio mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vreme, tako da se vraćam brzo - rekao je Kostić za FSS.

Srbija će prvi meč odigrati 13. novembra protiv Nemačke u Beogradu, dok će tri dana kasnije gostovati Grčkoj u Volosu.

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