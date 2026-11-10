FSS se oglasio saopštenjem zbog povređenog reprezentativca!
Selektor Veljko Paunović ostao bez jednog od najvećih aduta.
Fudbalski reprezentativac Srbije Filip Kostić propustiće zbog povrede predstojeće utakmice Lige nacija protiv Nemačke i Grčke, saopštio je danas FSS.
- Jedan od najiskusnijih reprezentativaca Srbije Filip Kostić zbog povrede, nažalost, neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću za predstojeće utakmice LN protiv Nemačke i Grčke. I pored toga, u utorak pre podne došao je u Sportski centar FSS u Staroj Pazovi da se javi selektoru, pozdravi drugove i pruži im podršku pred dva važna izazova. Tom prilikom obavio je i preglede sa lekarskim timom reprezentacije - navodi se na zvaničnom sajtu FSS.
Fudbaleri Srbije će u petak dočekati Nemačku u petom kolu grupe A2 LN, a tri dana kasnije gostovaće reprezentaciji Grčke.
Kragujevčanin je objasnio o kakvoj povredi je reč, izrrazivši nadu da će se uskoro vratiti na teren.
- Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što pre vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, nisam imao takav osećaj, ali je doktor posle detaljnijih pregleda preporučio mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vreme, tako da se vraćam brzo - rekao je Kostić.
Kapiten Srbije Dušan Tadić izjavio je da će fudbaler PSV Ajndhovena nedostajati timu na predstojećim utakmicama.
- On ima poseban osećaj za reprezentaciju i mnogo voli da igra za svoju zemlju. Znam koliko mu je krivo što sada ne može da bude sa nama, ali je dobro što je došao. Taj odnos prenosi i na mlađe naraštaje. Nedostajaće nam i na terenu i van njega, pogotovo meni, ali i svima. Oseća dres reprezentacije onako kako treba da se oseća - poručio je Tadić.
Selektor "orlova" odlučio je posle povrede Kostića da iz U21 u A reprezentaciju prekomanduje Stefana Bukinca, fudbalera Jang Bojsa iz Berna.
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