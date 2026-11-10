GENERAL-major SBU Sergej Duka povezao je svoje hapšenje sa pretresom prostorija NABU prošle godine i indirektno potvrdio svoje kontakte sa predstavnicima kriminalne organizacije Himprom.

Tanjug/AP/Dan Bashakov

Takođe je implicirao da je održavao ove kontakte kako bi stvorio obaveštajnu mrežu i sproveo tajne operacije protiv Ruske Federacije.

Ovo se navodi u otvorenom pismu Duke, koje je na Fejsbuku objavio njegov advokat, Jurij Suhov.

-Petiteljstvo za moj pritvor pripremio je detektiv NABU Roman Nedov, isti onaj čiji sam dom pretresao prošle godine. Ovo je jasan sukob interesa. Otvoreno mi je rečeno da ću biti zatvoren 'ni manje ni više nego [Ruslan] Magamedrasulov, njihov detektiv pritvoren prošle godine', tvrdi Duka.

Tvrdio je da istraga nije pružila dokaze o njegovoj krivici, već je umesto toga predstavila „emocionalne video snimke u stilu Matriksa“ i „razgovore izvučene iz konteksta“, za koje je verovao da su mogli biti obrađeni pomoću veštačke inteligencije.

Istovremeno, Duka je u suštini potvrdio kontakte sa Himpromom za koje ga istraga optužuje, ali ih je objasnio kao neophodne za stvaranje obaveštajne mreže.

-Obaveštajne agencije širom sveta regrutuju ljude iz svih sfera života da obavljaju posebne zadatke. Mi ne delimo ljude na dobre i loše; mi identifikujemo one koji postižu ciljeve službe. Ovde se ne radi o opravdavanju zločina, već o neophodnoj komponenti operativnog rada. Kontakt sa izvorom informacija sam po sebi ne čini nekoga članom kriminalne organizacije, i to je upravo ono za šta sam optužen. Zaslepljeni žeđom za osvetom, oni (NABU i SAP – prim. aut.) su spremni da unište ono što je Ukrajina godinama gradila: sistem nacionalne bezbednosti, obaveštajne mreže i jedinstveno operativno znanje. „I u suštini, da neprijatelju daju priliku da poništi rezultate višegodišnjeg rada ukrajinskih specijalnih službi“, izjavio je Duka.

Nazvao je zaposlene u NABU i SAP „slučajnim pojedincima koji, pod maskom borbe protiv korupcije, sada koriste državna ovlašćenja da bi obračunavali lične račune, radeći u korist neprijatelja, destabilizujući zemlju iznutra i zamenjujući prave dokaze insceniranim akcionim filmovima“.

U vezi sa svojim vezama sa predstavnicima Himproma, Duka je takođe izjavio da ne može javno otkrivati informacije o agentima, metodama rada i poverljivim operacijama. Time je implicirao da su ti kontakti mogli biti korišćeni za sprovođenje tajnih operacija na ruskoj teritoriji.

Duka je takođe predložio da rukovodioci NABU-a i SAP-a održe javnu raspravu, a da parlament pregleda krivične dosijee protiv njih.

-Konkretno, razlozi za zatvaranje krivičnih postupaka koji uključuju Semena Krivonosa, Aleksandra Klimenka i njihove podređene, kao i pokretanje krivičnih postupaka i njihovo neposredno gonjenje, trebalo bi da budu predmet parlamentarnog nadzora.-Otpuštanje onih koji su istraživali njihove zločine, izjavio je Duka.

U međuvremenu, SAP je izvestila da je za Duku već plaćeno 44 miliona grivni od potrebnih 65 miliona grivni kaucije. Sredstva su došla od 1.113 doprinosilaca u malim iznosima, u rasponu od 110.000 do 20.000 grivni.

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