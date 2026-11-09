ORUŽANA PLJAČKA U PODGORICI: Maskirani napadači presreli radnika obezbeđenja i ukrali novac iz 16 objekata

ZAPOSLENI u firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje C. Security prijavio da su dva za sada nepoznata lica jutros, oko 9 časova, u Ulici Avda Međedovića, od njega uz pretnju vatrenim oružjem, ukrala novac koji je prevozio u okviru obavljanja poslova transporta novca, saopšteno je iz Uprave policije.

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Pljačka se dogodila u podgoričkom naselju Stari aerodrom, a prema dostupnim informacijama, napadači su i dalje nepoznati policiji.

- Prema prijavi, događaj se desio neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik nalazio u putničkom vozilu marke "reno". Dva nepoznata lica su, prema navodima iz prijave, prišla vozilu, nakon čega su, uz pretnju oružjem, otuđili vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata - navodi se u saopštenju.

Za sada nije saopšteno koliko novca se nalazilo u ukradenoj vreći, niti da li su napadači koristili vozilo za bekstvo. Takođe, nema potvrde o njihovom hapšenju.

O događaju je obavešten Viši državni tužilac u Podgorici, s kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti oružane pljačke i identifikaciji počinilaca.

(Tanjug)

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