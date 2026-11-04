Johan Satler: Članstvo Crne Gore u EU nadohvat ruke
ŠEF Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler izjavio je da je danas dan za pamćenje u politici proširenja EU i da je članstvo Crne Gore u EU nadohvat ruke.
Satler je to rekao danas na konferenciji za medije u Evropskoj kući u Podgorici i istakao da ukupan broj zatvorenih poglavlja do kraja ove nedelje biće 22, te da je reč o izuzetno brzom napretku.
On je naveo da postoje dva ključna parametra za procenu napretka – ukupni nivo spremnosti zemlje da preuzme obaveze članstva i napredak ostvaren tokom prethodne godine, ističući da je Crna Gora ostvarila rezultate u oba segmenta.
Satler je čestitao svima koji su doprineli ostvarenim rezultatima, upućujući priznanje i vlasti i opoziciji, ali i naglašavajući značaj uloge civilnog društva.
- Ovo proširenje je važno i zbog još jednog razloga – EU je dala jasnu mapu puta Crnoj Gori, a ta mapa je izuzetno kratka. Ukoliko preostale reforme budu sprovedene na vreme, Crna Gora bi do kraja godine mogla da zatvori sva pregovaračka poglavlja, dok bi do juna mogla da potpiše Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji - naveo je Satler i dodao:
- Očekujemo da zadržite fokus na reformama, posebno u oblasti vladavine prava i borbe protiv kriminala i korupcije, a to podrazumeva i nova imenovanja, usvajanje ustavnih amandmana, očuvanje dobrosusedskih odnosa i rešavanje otvorenih pitanja sa Hrvatskom. Put ka EU je jasan. Crna Gora je na dobrom putu da 2028. godine postane članica Evropske unije.
Naglasio je da se i EU priprema za Crnu Goru. Savet je osnovao ad hoc radnu grupu za pripremu ugovora o pristupanju, a usvojen je i finansijski paket. Crna Gora je, ističe, sprovela 90 odsto predviđenih reformi i do sada je primila 89 miliona evra od ukupno opredeljenih 383 miliona, a slede i dodatna sredstva.
- Sada razgovaramo i o bonus sredstvima budući da je Crna Gora na prvom mestu za korišćenje sredstava - naglasio je Satler.
Izveštaj još jednom ističe posvećenosti crnogorskih vlasti cilju. Pohvaljuju se usvajanje ustavnih izmjena, a treba nastaviti i u delu integriteta.
Kako je kazao, ukratko u svim pregovaračkim poglavljima izveštaj konstatuje jako pozitivne pomake prethodne godine. Ovo je, ističe, najverovatnije poslednji izveštaj i pokazuje jasan poziv da se ostale reforme sprovedu - ustavne izmjene i imenovanja.
Pohvalio je premijera i timove Vlade na urađenom poslu.
Premijer Milojko Spajić naglasio je da uloženi napori nisu delo jednog čoveka, već čitavog tima na čelu sa Maidom Gorčević. Istakao je da su svi članovi tima naporno radili, bez dana odmora, te da je ostvareni rezultat plod njihovog zajedničkog angažmana.
- Danas govorimo o izveštaju za koji verujem da je poslednji koji će Crna Gora dobiti kao država kandidatkinja i koji pokazuje najveći napredak do sada. Danas imamo važnu potvrdu da su Crna Gora i EU saglasne o rokovima u kojima možemo završiti posao. To nam daje novu snagu - kazao je Spajić.
(Tanjug)
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