SRCE BRATA NIJE PODNELO SESTRINE RANE: Demir Ćosović doživeo infarkt posle suđenja, ugrađeni mu stentovi

NAKON što je u sudnici prvi put čuo kakve je povrede zadobila njegova sestra, brat ubijene Alme Ćosović, Demir Ćosović, doživeo je težak infarkt. On je za "Novosti" kazao da se nalazi u bolnici, gde su mu ugrađeni stentovi, te da mu predstoji još intervencija i dug oporavak.

Foto: Fejsbuk/CŽZP

Opisao je da mu je pozlilo nakon ročišta održanog 27. oktobra u podgoričkom Višem sudu na kojem je veštak medicinske struke Nemanja Radojević predstavio svoj nalaz i mišljenje.

- Tokom ročišta bilo mi je loše, s obzirom na to da je dr Radojević oko sat vremena pričao o nastanku i mehanizmu povreda koje je zadobila moja pokojna sestra. Prvi put sam čuo detaljan izveštaj i hronologiju zločina. Advokat okrivljenog nije imao nikakvo pitanje za veštaka. Naglašavam da je sud dozvolio veštačenje deteta moje sestre s posebnim potrebama koje je prisustvovalo zločinu i da je i tužiteljka Ana Radović bila saglasna s tim. To znači da sam od samog početka bio u pravu kada sam tvrdio da je tužiteljka Gačević napravila procesnu grešku, a posle i Milorada Markovića, koji je štiti - rekao je Ćosović.

Dete svedočilo zločinu ZA ubistvo Alme Ćosović osumnjičen je državljanin Srbije Dušan Ramić, koji se tereti da ju je sredinom juna 2025. godine brutalno pretukao, nakon čega je ona od zadobijenih povreda preminula 3. avgusta u Kliničkom centru Crne Gore. Javnost je za slučaj saznala nakon reagovanja Centra za ženska prava, koji je naveo da je Alma Ćosović pretučena pred očima svog maloletnog deteta.

On je dodao da se nakon suđenja zaputio ka svom automobilu, gde mu je pozlilo, nakon čega je hospitalizovan.

Ćosović ističe da je njegovo zdravlje narušeno upravo zbog svega što je proživeo ne samo zbog ubistva sestre, već i zbog odnosa tužilaštva prema predmetu u kojem se sudi Novosađaninu Dušanu Ramiću.

Foto: Printskrin Damir Ćosović

Brat ubijene je ranije podneo krivične prijave i protiv Gačevićeve i protiv Markovića, koje su odbačene. Tvrdi da je tužiteljka iz predmeta izostavila dete koje je svedočilo zločinu, a problematizovao je i to što je Ramić optužen za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici sa smrtnim ishodom, a ne za teško ubistvo, čime je tužilaštvo, kako kaže, ubicu častilo sa 25 godina slobode.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.