ODBIO DA PRIČA O PRIVATIZACIJI TELEKOMA: Svi detalji saslušanja Mila Đukanovića u Višem sudu

BIVŠI crnogorski predsednik Milo Đukanović je, po savetu advokata Svetlane Vujanović, odbio da se na saslušanju u Višem sudu u Podgorici izjašnjavao o pitanjima u vezi sa privatizacijom Telekoma iz 2005. godine.

Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama podgoričkih “Vijesti”, Đukanović je, između ostalog, pitan i da li je bilo ko od članova njegove porodice bio u ugovornom odnosu sa Telekomom Crne Gore pre ili nakon privatizacije.

Izvori tvrde da se deo pitanja koja su ostala neodgovorena odnosio i na postupke američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC), dokumentaciju o sumnjama u korupciju prilikom privatizacije telekomunikacionih kompanija u Crnoj Gori i Makedoniji, kao i na to kada je Đukanović prvi put saznao za postupke američkih i mađarskih nadležnih institucija.

Đukanović, navodi se, juče nije odgovorio ni na pitanje da li je odluka o isplati kontribucije manjinskim akcionarima pratila budžetske procedure za tu godinu, ali ni šta je bio razlog da se država obaveže da obezbedi dodatnu kontribuciju manjinskim akcionarima.

Navode i da su na početku suđenja Đukanović i njegova advokatica Vujanović naglasili da neće odgovarati na pitanja, da ih nisu dobili, nakon čega im ih je sudija uručio…

- Rekla sam Milu Đukanoviću da se apsolutno ni na jednu reč iz tog podneska ili na pitanje zaštitnika imovinsko-pravnih interesa ne izjašnjava, jer bi time dao legitimitet ovome - rekla je Vujanović juče novinarima ispred Višeg suda.

Prema rečima Vujanović, Vlada Crne Gore preuzela je ulogu državnog tužilaštva, a takvo postupanje je, ocenjuje ona, nedopustivo mešanje politike u pravosuđe.

Saslušanje Đukanovića je zatražila kancelarija Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, nakon što je Specijalno državno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zbog nastupanja apsolutne zastarlosti krivičnog gonjenja.

- Država ima svoje organe - Vladu, državno tužilaštvo, Skupštinu - i svako radi svoj posao u okviru svojih nadležnosti. Nijedan od tih organa ne može preuzimati nadležnosti onog drugog - kazala je, između ostalog, Vujanović.

Ona je rekla da mržnja e može biti osnov za preduzimanje krivičnog gonjenja i smatra da je postupanje u ovom slučaju motivisano političkim razlozima.

(Tanjug)

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