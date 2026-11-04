CRNOGORSKA POLICIJA I TUŽILAŠTVO "U ZAGRLJAJU" FBI: Američki pečat stavljen na institucije u Crnoj Gori

DIREKTOR Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i načelnik Specijalnog policijskog odeljenja Predrag Šuković boravili su u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde su sa predstavnicima američkih bezbednosnih institucija razgovarali o jačanju saradnje u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Foto: X / PolicijaCG

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, delegacija je učestvovala na Konferenciji šefova policija u Orlandu i održala niz sastanaka u Njujorku i Vašingtonu.

Posebno je istaknut sastanak sa zamenikom direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Kristoferom G. Rejom, koji je dosadašnju saradnju sa crnogorskom policijom i Specijalnim državnim tužilaštvom ocenio kao veoma uspešnu.

Prema saopštenju, Rej je naglasio da je tokom zajedničkih operacija izgrađeno međusobno poverenje i da FBI prepoznaje rezultate crnogorskih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji.

Kao priznanje za dosadašnju saradnju, Šćepanoviću i Novoviću uručene su zahvalnice FBI-ja.

🇲🇪🇺🇸 Šćepanović, Novović i Šuković u radnoj posjeti SAD-u. 🤝 U Vašingtonu održan sastanak sa zamjenikom direktora FBI-ja Kristoferom G. Rejom. 🏅 FBI uručio zahvalnice Šćepanoviću i Novoviću za ostvarene rezultate. https://t.co/VFe9coANzL — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) November 4, 2026

Tokom boravka u Njujorku, crnogorska delegacija sastala se i sa predstavnicima njujorške policije i lokalne kancelarije FBI-ja, dok su u Orlandu vođeni razgovori sa rukovodstvom američkog programa ICITAP o specijalističkim obukama, tehničkoj pomoći i razvoju operativnih kapaciteta.

U Vašingtonu je održan i sastanak sa predstavnikom Stejt departmenta Markom Tervakoskim, na kojem je potvrđena podrška SAD daljem jačanju saradnje sa crnogorskom policijom i tužilaštvom.

Iz Uprave policije poručuju da poseta predstavlja potvrdu strateškog partnerstva Crne Gore i SAD u oblasti bezbednosti, uz najavu intenzivnije razmene operativnih i obaveštajnih informacija i nastavka zajedničkih aktivnosti.

(RT Balkan)

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