"CRNA GORA JE PRODANA ZEMLJA, ISTO KAO I HRVATSKA" Ovako je Vedrana Rudan komentarisala "promene" u Srpskoj Sparti
HRVATSKA književnica Vedrana Rudan komentarisala je svojevremeno stanje u Crnoj Gori i izabranog predsednika Jakova Milatovića, ocenivši da se time ništa nije promenilo, odnosno da su Amerikanci ostali gospodari.
- Crnogorci ne odlučuju ni o čemu, vi ste prodana zemlja. Isto kao i Hrvatska. Sišao je 'murta', vaš stogodišnji predsednik, a uzjahao 'kurta', ali gospodari su Amerikanci. Mila Đukanovića su potrošili, ušli ste u NATO, ustoličili su nekog novog. Crna Gora je dobila novog lutka, mlađeg, sa drugim vokabularom, ali se ništa nije promenilo. Mi moramo znati da smo sluge američkog kapitala - kazala je Rudan gostujući na podgoričkoj Adria tv.
Primetila je, međutim, da je Crna Gora, kako kaže, dobila šarmantnog predsednika, za razliku od Hrvatske.
- Naši su krajnje prosti, predsednik vlade (Andrej Plenković) je divljak, predsednik države (Zoran Milanović) isti takav divljak i oni ne skrivaju ni svoj primitivizam ni svoje porive - rekla je tada Rudan.
Prema njenim rečima, političari nisu ljudi sa vizijom da žele građanima dobro, oni, kaže, žele sebi dobro.
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