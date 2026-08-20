Crna Gora

"CRNA GORA JE PRODANA ZEMLJA, ISTO KAO I HRVATSKA" Ovako je Vedrana Rudan komentarisala "promene" u Srpskoj Sparti

Novosti online

20. 08. 2026. u 15:57

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HRVATSKA književnica Vedrana Rudan komentarisala je svojevremeno stanje u Crnoj Gori i izabranog predsednika Jakova Milatovića, ocenivši da se time ništa nije promenilo, odnosno da su Amerikanci ostali gospodari.

ЦРНА ГОРА ЈЕ ПРОДАНА ЗЕМЉА, ИСТО КАО И ХРВАТСКА Овако је Ведрана Рудан коментарисала промене у Српској Спарти

Foto: M. Anđela

- Crnogorci ne odlučuju ni o čemu, vi ste prodana zemlja. Isto kao i Hrvatska. Sišao je 'murta', vaš stogodišnji predsednik, a uzjahao 'kurta', ali gospodari su Amerikanci. Mila Đukanovića su potrošili, ušli ste u NATO, ustoličili su nekog novog. Crna Gora je dobila novog lutka, mlađeg, sa drugim vokabularom, ali se ništa nije promenilo. Mi moramo znati da smo sluge američkog kapitala - kazala je Rudan gostujući na podgoričkoj Adria tv.

Primetila je, međutim, da je Crna Gora, kako kaže, dobila šarmantnog predsednika, za razliku od Hrvatske.

- Naši su krajnje prosti, predsednik vlade (Andrej Plenković) je divljak, predsednik države (Zoran Milanović) isti takav divljak i oni ne skrivaju ni svoj primitivizam ni svoje porive - rekla je tada Rudan.

Prema njenim rečima, političari nisu ljudi sa vizijom da žele građanima dobro, oni, kaže, žele sebi dobro.

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