SEPTEMBAR U HERCEG NOVOM: I ove godine uz ograničenja u vodosnabdevanju

NI OVE godine hercegnovsko leto neće proći bez restrikcija u vodosnabdevanju koje su najavljene od 1. do 12. septembra, zbog redovne revizije, merenja i čišćenja hidrotehničkog tunela Plat, potvrdio je izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici, Milan Mitrović, i najavio o tome uskoro i zvaničan dopis.

Foto:RT HN

S obzirom na iskustvo prethodnih godina restrikcija neće trajati punih 12 dana, a radnici koji će raditi u tunelu biće angažovani 24 sata dnevno, informiše Mitrović.

– Reviziju i pregled tunela, obavljaju zajedno ekipe iz HE Dubrovnik i Hidroelektrana na Trebišnjici tako da taj zastoj ne bi trebalo da traje preko osam dana, iako se zbog nekih nepredviđenih okolnosti planira duže. Nastojaćemo da to skratimo koliko je god to moguće, obećava Mitrović.

Sa predstavnicima menadžmenta hidroelektrana na Trebišnjici razgovarao je direktor hercegnovskog Vodovoda Boro Lučić pokušavajući da dogovori pomeranje ovih aktivnosti dok ne prođe letnja turistička sezona.

Međutim, zbog više faktora od kojih zavisi ova aktivnost to nije jednostavno uraditi.

– Za sledeću godinu tražili smo pomeranje termina „udesno“, što znači da bude makar 8. septembar, što bi značilo za turističku sezonu. Ali više je korisnika voda, gde imamo problem navodnjavanja i usklađivanja sa našim remontom hidroelektrana, ali i sa aspekta potreba elektroprivrede, u kom trenutku obavljati remont zbog cena električne energije na tržištu, odnosno potrebe sistema – objašnjava Mitrović.

Naći kompromisno rešenje tako da svi budu zadovoljni nije jednostavno, ali je moguće da će od naredne godine uspeti da termin pomere tako da ne bude ugrožena sezona.