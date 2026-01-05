VLAST NE ČUJE NJEGOŠEV ZAVET: Dan osnivanja prestonice Cetinje obeležile poruke gradonačelnika da neće biti obnove kapele na Lovćenu

DAN osnivanja prestonice Cetinje obeležile su poruke gradonačelnika da neće biti obnove kapele na Lovćenu. Dok većinska Crna Gora slavi Lovćen, Njegoša i njegovu zavetnu crkvu na Jezerskom vrhu, lokalna vlast u Cetinju povodom Dana prestonice, kroz reči gradonačelnika Nikole Đuraškovića (SDP) poručuje da Lovćen nije prostor za "predosećaje" i zavete koji služe "tuđim interesima", misleći očigledno na Srbiju.

- Pitanje kapele Krađorđevića na Lovćenu odavno je prestalo da bude stvar ličnog osećaja ili pojedinačnih tumačenja. To je duboko političko i istorijsko pitanje, koje u sebi nosi simboliku nasilnog prekida crnogorske državnosti i pokušaja da se preko tog mesta i Njegoševog imena, preinači istorijska istina. Zbog toga svaka izjava o njenoj navodnoj "obnovi", pa makar bila upakovana u versku ili kulturnu retoriku, mora biti prepoznata kao ono što jeste - svesno provociranje i pokušaj oživljavanja narativa koji su Crnoj Gori već naneli ogromnu štetu - kazao je medijima Đurašković.

Uprkos poznate retorike prvog Cetinjanina i njegove partije koju personifikuje Ranko Krivokapić, savetnik šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića, poslednjih dana decembra u izdanju Izdavačko-informativne ustanove Mitropolije crnogorsko-primorske "Svetigora" i Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića, izašao je iz štampe zbornik radova pod nazivom "Kapela na Lovćenu", koju bi morao Đurašković da pročita.

Radi se o knjizi koja se "uklopila" u tri važna jubileja - 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove lovćenske crkvice, kao i 180 godina od objavljivanja Njegoševe "Luče mikrokozme". U Zborniku se navodi da je pre 33 godine u tekstu "Oprati sramotu" blaženopočivši mitropolit Amfilohije zapisao o kapeli na Lovćenu:

- Jasno je za svakog razumnog čoveka, bez obzira na to ko on bio: da crkvica Svetog Petra Cetinjskog mora biti vraćena na svoje mesto, da napaćene kosti vladike Rada treba da budu vraćene u njegovu kapelu. To je jedna od stvari koje su toliko jasne, kao sunce kad ogreje. Tu nema dvoumljenja. I što pre to shvati i društvena zajednica u Crnoj Gori i svi koliko ih ima koji su za to, to je bolje. Jer, bilo bi sramno za ovo pokolenje da ne opere tu sramotu sa svog obraza. Hram mora biti vraćen. Mora biti vraćen krov Crnoj Gori. Koji je to domaćin koji će da živi u kući bez krova?!

Pobrkana istorija PUBLICISTA i bivši predsednik Opštine Cetinje Jovan Markuš kazao je za "Novosti" da rukovodstvo prestonice i pojedini mediji lažno prikazuju da je Cetinje osnovano 4. januara 1484. godine. - Poznato je da je to bilo dve godine ranije 1482! Na današnji dan 1485. godine je izdata povelja o osnivanju Cetinjskog manastira, a ne Cetinja - upozorava Markuš.

Mitropolit dalje zapisuje da je zadatak "stvarati klimu" u pravcu obnove kapele, a zatim odmah dodaje da je klima "prisutna, samo treba to učiniti na najbolji mogući način, bez bilo kakvog gnjeva...".

Ipak, kako ukazuju u "Svetigori", stvarnost je ubrzo pokazala da klima nije stvorena, a svetopočivši vladika se, nakon nebrojenih vapaja za vreme svog zemnog života, upokojio sa tom najvećom željom i molitvom da se krst vrati na Lovćen.