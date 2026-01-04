Crna Gora

CRNU GORU ČEKA OPASNO NEVREME: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

В.Н.

04. 01. 2026. u 17:24

U CRNOJ Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji.

ЦРНУ ГОРУ ЧЕКА ОПАСНО НЕВРЕМЕ: Најављена обилна киша уз јак ветар - на снази црвени метеоаларм

Foto Pixabay free images

- U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni - navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda.

Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vreme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPLIVALA FOTKA SA ROĐENDANA VESNE ZMIJANAC: Nasmejana i srećna - evo šta joj je Nikolija poručila

ISPLIVALA FOTKA SA ROĐENDANA VESNE ZMIJANAC: Nasmejana i srećna - evo šta joj je Nikolija poručila