SEDAM KILOMETARA PRUGE : Surčin dobija novu železničku vezu
SURČIN će dobiti značajnu železničku infrastrukturu u okviru izgradnje nove pruge koja će povezati Zemun Polje, aerodrom "Nikola Tesla" i Nacionalni stadion, ukupne dužine oko 18 kilometara.
Poseban značaj ovaj projekat ima za stanovnike surčinske opštine, budući da će čak sedam kilometara nove železničke trase prolaziti od aerodroma do Nacionalnog stadiona, koji se nalazi na teritoriji Surčina.
U toku je ispitivanje novoizgrađene pruge, tokom kojeg se proveravaju njena ispravnost, tehnička funkcionalnost i spremnost za bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja.
Reč je o dvokolosečnoj i elektrificiranoj pruzi, projektovanoj za brzine do 120 kilometara na čas, koja bi trebalo da omogući brže i efikasnije povezivanje ovog dela Beograda sa važnim saobraćajnim čvorištima.
Završetak projekta očekuje se do kraja 2026. godine, kako bi nova železnička infrastruktura bila spremna za potrebe Međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo 2027".
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