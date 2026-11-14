NAJAVLJENA NOVA ISKLJUČENJA STRUJE: Ovi gradovi neka se spreme za ponedeljak i utorak
ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije najavila je planirana isključenja struje u zapadnoj Srbiji za ponedeljak, 16. i utorak, 17. novembra, zbog radova na mreži. Najviše su pogođeni Užice, Šabac i Loznica.
U ponedeljak, 16. novembra, bez napona će biti delovi Užica (od 11 do 15 časova), zatim Šabac i Vladimirci (od 8 do 17 časova), sela Komirić i Belotić kod Osečine (od 8 do 17 časova) i deo Bogiša kod Brusa (od 8.30 do 14 časova).
U utorak, 17. novembra, struje neće imati potrošači u Užicu (od 8.30 do 15 časova), u više delova Šapca i okoline (u terminima između 9 i 15 časova), kao i u Loznici i okolnim selima (od 8 do 17 časova). Isključenja su najavljena i u Malom Zvorniku (Donja Borina i Brasina, od 8 do 16 časova) i Krupnju (od 9 do 14 časova).
Tačne ulice i sela objavljeni su u planu na sajtu Elektrodistribucije Srbije, gde se spisak redovno dopunjuje. Termini su podložni promenama.
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