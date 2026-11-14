Beograd

HAVARIJA NA VOŽDOVCU: LJermontova ulica pod vodom, potrošači bez vode do 22 sata

К.Л.С.

14. 11. 2026. u 10:22

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U LjERMONTOVOJ ulici na Voždovcu danas je došlo do havarije na magistralnoj cevi, zbog čega potrošači u tom delu Beograda neće imati vodu do 22.00 sata, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije".

ХАВАРИЈА НА ВОЖДОВЦУ: Љермонтова улица под водом, потрошачи без воде до 22 сата

Foto: Viktoriя Kotlяrčuk/Alamy/Profimedia

Ljermontova ulica je pod vodom, kao i okolne ulice. Saobraćaj se u tom delu Voždovca odvija otežano.

Kako se može videti na fotografiji, jedan automobil je ostao zaglavljen u vodi, a saobraćajna policija je obustavila saobraćaj od Ulice vojvode Toze do Grčića Milenka.

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