HAVARIJA NA VOŽDOVCU: LJermontova ulica pod vodom, potrošači bez vode do 22 sata

U LjERMONTOVOJ ulici na Voždovcu danas je došlo do havarije na magistralnoj cevi, zbog čega potrošači u tom delu Beograda neće imati vodu do 22.00 sata, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije".

Foto: Viktoriя Kotlяrčuk/Alamy/Profimedia

Ljermontova ulica je pod vodom, kao i okolne ulice. Saobraćaj se u tom delu Voždovca odvija otežano.

Kako se može videti na fotografiji, jedan automobil je ostao zaglavljen u vodi, a saobraćajna policija je obustavila saobraćaj od Ulice vojvode Toze do Grčića Milenka.