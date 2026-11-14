PUKLA MAGISTRALNA CEV U LJERMONTOVOJ, ULICE POD VODOM: Bez vode do 22 sata ovaj deo Beograda, a evo gde još presušuju česme
U LjERMONTOVOJ ulici na Voždovcu danas je došlo do havarije na magistralnoj cevi, zbog čega potrošači u tom delu Beograda neće imati vodu do 22.00 sata, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije".
Ljermontova i Ustanička ulica su pod vodom, kao i okolne ulice.
Saobraćaj se u tom delu Voždovca odvija otežano.
Inače, do 22 časa vodu neće imati ni potrošači u Vinči (Jagodinska 21).
Do 15 časova vode neće imati korisnici u ovim i oklolnim ulicama:
- Stari grad: Kralja Petra 1
- Savski venac: Krupanjska bb (ugao Mihaila Avramovića) – Dedinje
- Palilula: Sime Šolaje 17 – Karaburma
- Čukarica: Momčila Čedića 1đ – Žarkovo, Ljube Rankovića 47 – Ostružnica
- Grocka: Krfska 3 – Kaluđerica
- Barajevo: Lole Ribara 31 – Meljak
(Tanjug)
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