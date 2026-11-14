PUKLA MAGISTRALNA CEV U LJERMONTOVOJ, ULICE POD VODOM: Bez vode do 22 sata ovaj deo Beograda, a evo gde još presušuju česme

MINISTAR za zajednice i povratak u privremenim institucijama u Prištini Nenad Rašić potvrdio je da su on i njegova politička organizacija bezuslovno podržavali Studentsku listu uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, da su u njenu korist angažovali stranačku infrastrukturu i birače, kao i da su spremni da novoj vlasti u Beogradu pruže političku i informacionu podršku.