Beograd

PUKLA MAGISTRALNA CEV U LJERMONTOVOJ, ULICE POD VODOM: Bez vode do 22 sata ovaj deo Beograda, a evo gde još presušuju česme

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 11:39

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U LjERMONTOVOJ ulici na Voždovcu danas je došlo do havarije na magistralnoj cevi, zbog čega potrošači u tom delu Beograda neće imati vodu do 22.00 sata, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije".

ПУКЛА МАГИСТРАЛНА ЦЕВ У ЉЕРМОНТОВОЈ, УЛИЦЕ ПОД ВОДОМ: Без воде до 22 сата овај део Београда, а ево где још пресушују чесме

Foto: AI generated

Ljermontova i Ustanička ulica su pod vodom, kao i okolne ulice.

Saobraćaj se u tom delu Voždovca odvija otežano.

Inače, do 22 časa vodu neće imati ni potrošači u Vinči (Jagodinska 21).

Do 15 časova vode neće imati korisnici u ovim i oklolnim ulicama:

  • Stari grad: Kralja Petra 1
  • Savski venac: Krupanjska bb (ugao Mihaila Avramovića) – Dedinje
  • Palilula: Sime Šolaje 17 – Karaburma
  • Čukarica: Momčila Čedića 1đ – Žarkovo, Ljube Rankovića 47 – Ostružnica
  • Grocka: Krfska 3 – Kaluđerica
  • Barajevo: Lole Ribara 31 – Meljak

(Tanjug)

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