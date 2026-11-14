Fudbal

Marko Marin progovorio o odlasku iz Crvene zvezde

Ч. В.

14. 11. 2026. u 18:27

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SAD je sve jasno!

Марко Марин проговорио о одласку из Црвене звезде

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Pojavila se informacija da bi Marko Marin mogao da napusti Crvenu zvezdu preseli se Hanover. Povodom te situacije oglasio se nekadašnji fudbaler crveno-belih.

Za sada ne. Srećan sam ovde. Bundesliga je uvek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovde i imam još mnogo planova - rekao je Marin za "Skaj sports".

Otkrio je i kako je raditi u klubu kao što je Zvezda.

Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno. Nakon igračke karijere želeo sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga.

Prkomentarisao je i utakmicu Nemačke i Srbije, koju su "panceri" dobili na stadionu "Rajko Mitić" sa 3:1.

- Florijan Virc je senzacionalan igrač, a način na koji je lobovao golmana kod tog gola bio je jednostavno neverovatan. On je izuzetan igrač… Biće veoma važan za reprezentaciju Nemačke i u godinama koje dolaze. Dobro mu ide i na međunarodnom planu: sve je bolji u Liverpulu i držim mu palčeve da tako i nastavi - zaključio je Marin.

Podsetimo, Marko Marin trenutno obavlja funkciju tehičkog direktora u Crvenoj zvezdi.

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