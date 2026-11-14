Marko Marin progovorio o odlasku iz Crvene zvezde
SAD je sve jasno!
Pojavila se informacija da bi Marko Marin mogao da napusti Crvenu zvezdu preseli se Hanover. Povodom te situacije oglasio se nekadašnji fudbaler crveno-belih.
- Za sada ne. Srećan sam ovde. Bundesliga je uvek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovde i imam još mnogo planova - rekao je Marin za "Skaj sports".
Otkrio je i kako je raditi u klubu kao što je Zvezda.
- Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno. Nakon igračke karijere želeo sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga.
Prkomentarisao je i utakmicu Nemačke i Srbije, koju su "panceri" dobili na stadionu "Rajko Mitić" sa 3:1.
- Florijan Virc je senzacionalan igrač, a način na koji je lobovao golmana kod tog gola bio je jednostavno neverovatan. On je izuzetan igrač… Biće veoma važan za reprezentaciju Nemačke i u godinama koje dolaze. Dobro mu ide i na međunarodnom planu: sve je bolji u Liverpulu i držim mu palčeve da tako i nastavi - zaključio je Marin.
Podsetimo, Marko Marin trenutno obavlja funkciju tehičkog direktora u Crvenoj zvezdi.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Rade Bogdanović žestoko po Orlovima: Ovo je tužno, iznervirao sam se
14. 11. 2026. u 07:48
VELIKO POJAČANjE! Vraća se Vladimir Lučić
14. 11. 2026. u 09:28
Jokiću istorijska zarada: Otkriveno kada Srbin ide u penziju
14. 11. 2026. u 13:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)