"TRAŽIĆE 50 DOSIJEA": Vučić o dešavanjima u RTS-u
LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku na Pink televiziji komentarisao je dešanja u RTS-u.
- Nesigurnost i nestabilnost su dve ključne reči, uz teror. Dakle, to su tri ključne reči za prethodnih 20 dana. Kapital i ekonomija to prepoznaju uvek. Ekonomija vam je uvek, makar delimično, psihologija. To ljudi vide. Vi nemate pozive na mir i stabilnost. Nema nikoga ko sme nešto da kaže, ko sme nešto da pisne. Pa vama naredbe o funkcionisanju države dolaze iz parka. One se okupe u parku i izdiktiraju ko mora da podnese ostavku, ko mora da bude smenjen, i ako taj nije smenjen i nije podneo ostavku, čeka ga linč. Čeka ga prvo javni linč, pa onda sve drugo. A ako nisi dovoljno poslušan u medijima, onda će da ti traže dosijea. Onda će da traže 50 dosijea. Nemojte se ljutiti, ja neću biti oštar da ne bih ugrozio poziciju televizije Pink. Nemojte da se ljutite, ali to... I neću izgovoriti tu reč. To ni '43. u Srbiji nije bilo. Ni oni koji su tada upravljali Beogradom to nisu tražili od novinara Radio Beograda. A znate koju bih instituciju iskoristio da upotrebim, ali neću zbog vas, da vas ne bih doveo u tešku poziciju - rekao je Vučić.
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