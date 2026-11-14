Poznati

DRAGANA MIRKOVIĆ ISKRENO O BOLESTI: Dugo je ćutala o ovome, moraće da bude na terapiji do kraja života

Блиц

14. 11. 2026. u 19:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Život čuvene folk pevačice Dragane Mirković isprepletan je usponima i padovima, a ona ne krije da je to i te kako uzelo danak. Ona se bori sa zdravstvenim problemom, zbog kog će celog života morati da pije lekove.

ДРАГАНА МИРКОВИЋ ИСКРЕНО О БОЛЕСТИ: Дуго је ћутала о овоме, мораће да буде на терапији до краја живота

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

- Problem sa štitnom žlezdom nastao je zato što sam mnogo toga prećutala. Ali sam godinama ćutala i patila u sebi - pričala je ona.

- Stvarno zna da bude bolno kad vam knedla stoji u grlu i kad hoćete da nešto izgovorite, a ne date sebi da kažete ili odgovorite - dodala je nedavno Dragana.

Ona je, kako bi držala bolest pod kontrolom, prinuđena da bude pod određenom medicinskom terapijom, ali se trudi i da na prirodan način pomogne sebi koliko god može, promenila je način ishrane, a uzima i suplemente.

- U pitanju su prirodni detoks, suplementi koji vrše detoksikaciju organizma i koji pomažu i poboljšavaju rad štitne žlezde - ispričao je jednom prilikom izvor za "Alo" i dodao:

- Uz te suplemente Dragana mora da menja i način ishrane, ali to njoj nije teško jer je inače na režimu, budući da pazi na kilažu i svesna je da je zdrava ishrana najbolji lek protiv starenja. U svakom slučaju, Dragana se i sada oseća dobro, ali kako pazi na zdravlje, želi da učini sve što je moguće da joj bude još bolje i da problem sa štitnom žlezdom svede na minimum.

"Deca su mi jako pažljiva"

Dragani su naslednici centar sveta.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije