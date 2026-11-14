NEDELJNI HOROSKOP OD 15. do 21. NOVEMBRA: Ovan uspešan u javnom poslu, Lav rešava probleme sa partnerom, Strelac može da ostvari svoje snove

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 15. do 21. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim finansijama, 16. novembra pravi konjunkciju sa Jupiterom, planetom srećnih okolnosti, u kući kreativnosti, donoseći vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu. U vreme prve Mesečeve četvrti u 11. kući, 17. novembra, očekuju vas dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade ili društvenog aktivizma.

Ljubav Planete romantike i trajanja u vašoj kući ličnosti, početkom perioda obrazuju trigone sa planetama strasti i uživanja, donoseći slobodnim Ovnovima priliku za ulazak u novu vezu i proširenje porodice ako planiraju potomstvo. Sa ulaskom Meseca u vaš znak, krajem nedelje, raste i vaša popularnost.

Zdravlje Pojačana nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Merkur, vladalac vaših finansija i kreativnosti, u kvadratu sa Mesecom početkom perioda, upozorava da povedete više računa prilikom dogovora ili potpisivanja ugovora. Prva Mesečeva četvrt u kući karijere, 17. novembra, donosi vam nesporazume, konflikte, rasprave, trzavice i sukobe sa nadređenima i autoritetima, naročito sa muškarcima.

Ljubav Konjunkcija Marsa i Jupitera, vladaoca partnerskih odnosa i vaše intime, u kući privatnog života, 16. novembra, donosi vam svađe i probleme sa članovima porodice. Mesec u kući društvenog života, 17. novembra, kasno uveče, ulazi u napet aspekt sa Uranom, donoseći iznenadni prekid kontakata s nekim.

Zdravlje Podložnost virusnim infekcijama.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Konjunkcija Marsa i Jupitera, vladalaca vaših finansija i partnerstava, u kući komunikacija, 16. novembra, donosi potpisivanje isplativog ugovora, podršku uticajnih i uglednih osoba. Prva Mesečeva četvrt u devetoj kući, 17. novembra, obećava dobitke preko putovanja, obrazovanja ili pravnih pitanja. Rasprave sa nadređenima, naročito sa ženama.

Ljubav Izazovni aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašim privatnim životom, početkom sedmice, upozoravaju na sukobe sa članovima porodice. Ulazak Meseca, simbola emocija, u kuću društvenog života, 20. novembra, slobodnim Blizancima donosi više izlazaka i susreta sa interesantnim osobama.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Mars i Jupiter, vladaoci vaše kreativnosti i posla, 16. novembra obrazuju konjunkciju u astrološkoj kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda, napredovanje u karijeri i/ili uspeh u javnoj delatnosti. Aspekti prve Mesečeve četvrti u kući finansija i rizika, 17. novembra, upozoravaju na oprez kada je reč o ulaganjima, kreditima, podeli imovine ili nasledstva.

Ljubav Mesec, simbol emocija, u opoziciji sa Marsom, simbolom sukoba, u kući intimnog života, 16. novembra, čini vas emotivno ranjivijim u odnosu sa partnerom. Izazovan aspekt Urana, koji upravlja vašom intimom, u kući tajni, obmana i ograničenja, 17. novembra donosi prekid komunikacije ili raskid s voljenom osobom.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Spoj Marsa i Jupitera, vladalaca vaše karijere i kreativnosti, 16. novembra, na 25. stepenu vašeg znaka, koji simbolizuje akciju, energiju, entuzijazam i optimizam, donosi vam uvećanje prihoda preko medicine, farmacije, umetnosti ili naučnih istraživanja. U vreme prve četvrti, 17. novembra, očekuje vas uspeh u javnoj delatnosti ili pravnom procesu.

Ljubav Naglašena kuća braka fokusira vas na rešavanje problema sa partnerom. Aspekti Merkura, planete komunikacija, u kući privatnog života, početkom sedmice, donosi porodične sukobe. Ulazak Meseca u devetu kuću krajem perioda, slobodnim Lavovima donosi mogućnost romantičnog susreta na putovanju, predavanju.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Konjunkcija Meseca i Plutona u kući posla, pod uticajem vašeg vladaoca Merkura, koji vlada i vašom karijerom, 15. novembra, upozorava na probleme sa dokumentacijom i sukobe sa nadređenima i saradnicima. U vreme prve Mesečeve četvrti, 17. novembra, možete da se suočite sa finansijskim i pravnim problemima. Krajem perioda, očekuju vas vanredni troškovi.

Ljubav Jupiter, vladalac partnerskih odnosa i vašeg privatnog života, 16. novembra pravi konjunkciju sa Marsom, vladaocem komunikacija, donoseći vam trzavice i nesporazume sa voljenom osobom. Slobodne Device, 18. novembra, mogu da upoznaju nekoga ko se bavi kreativnim ili zanimanjem koje podrazumeva uniformu.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Napet aspekt Merkura u kući novca, 15. novembra, upozorava na finansijske i probleme sa strancima. Konjunkcija Marsa i Jupitera, planeta akcije i ekspanzije, 16. novembra, donosi vam manju zaradu i uspeh preko društvenog ili političkog angažmana. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući kreativnosti, 17. novembra, uspeh očekuje umetnike i privatne preduzetnike.

Ljubav Naglašena kuća društvenog života, početkom perioda, slobodnim Vagama donosi više druženja, izlazaka i susreta sa interesantnim osobama a zauzetima bolji odnos sa voljenom osobom. Mesec na istom stepenu sa Neptunom u kući partnerskih odnosa, 20. novembra, donosi ljubavni zanos ali i opasnost od razočaranja.

Zdravlje Pad imuniteta.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, 16. novembra pravi konjunkciju sa Jupiterom, vladaocem finansija, donoseći vam vanredne izdatke, stagnaciju u karijeri i sukobe sa nadređenima, saradnicima i autoritetima. Prelazak Meseca preko Neptuna i Saturna, planeta obmana i prepreka, 20. novembra, upozorava da se pazite intriga i podmetanja na poslu.

Ljubav Prva Mesečeva četvrt u konjunkciji sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnosti, 17. novembra, upozorava na probleme i nesporazume sa članovima porodice. Mesec u kući ljubavi u kvadratu sa Uranom u kući intime, 18. novembra, donosi vam iznenadni prekid komunikacije ili raskid sa partnerom.

Zdravlje Hormonski disbalans.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Vaš vladalac Jupiter, planeta prosperiteta i srećnih okolnosti, 16. novembra pravi konjunkciju sa Marsom, vladaocem vaše kreativnosti, u devetoj kući, donoseći vam priliku da ostvarite svoje snove preko inostranstva, pravnih pitanja, putovanja ili obrazovanja. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući komunikacija, 17. novembra, dobici preko potpisivanja ugovora.

Ljubav Aspekti Urana u kući partnerskih odnosa, početkom sedmice, stabilizuju odnos sa voljenom odnosom. Krajem perioda, Mesec, simbol emocija, prelazi preko planeta romantike i stabilnosti u kući ljubavi, donoseći slobodnim Strelcima novu vezu i šansu za proširenje porodice, ako planiraju potomstvo.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Konjunkcija Marsa i Jupitera, koji upravljaju vašim finansijama i komunikacijama, u kući novca, 16. novembra, donosi vam uvećanje prihoda i nove dogovore. Prva Mesečeva četvrt na severnom Mesečevom čvoru u kući posla, 17. novembra, donosi vam dobitke preko nekretnina i nekonvencionalnih vidova zarade. Krajem sedmice, usporavanje ili odlaganje nekih poslova.

Ljubav Mesec, vladalac društvenog života u kući komunikacija, 18. novembra, slobodnim Jarčevima donosi više izlazaka, druženja i novih susreta i poznanstava sa interesantnim osobama. Ulazak Meseca u kuću privatnog života, 20. novembra, upozorava na probleme zbog laži, prevara i manipulacija člana porodice.

Zdravlje Bol u leđima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt u vašem znaku, donosi priliku za promene na poslu, a ove godine aspekti koje pravi 17. novembra, mogu doneti probleme sa pravnim pitanjima, zakonskim odredbama i autoritetima. Sa naglašenom kućom biznisa i komunikacija, u koju 20. novembra ulazi i Mesec, mogući su dobici preko kraćeg putovanja, dogovora, sporazuma ili ugovora.

Ljubav Konjunkcija Marsa i Jupitera, koji upravljaju vašim komunikacijama i društvenim životom, u kući partnerskih odnosa, 16. novembra, upozorava na nesporazume i rasprave sa voljenom osobom, zbog neslaganja kada je reč o zajedničkim ciljevima. Kraj perioda, slobodnim Vodolijama donosi poznanstvo na putovanju.

Zdravlje Stomačne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, na istom stepenu sa Marsom, vladaocem finansija, u kući posla, 16. novembra, donosi priliku za realizaciju vaših ideja i uvećanje prihoda. U vreme prve Mesečeve četvrti u konjunkciji sa severnim Mesečevim čvorom u kući ograničenja, 17. novembra, upozorava da povedete više računa o finansijama i ulaganjima.

Ljubav Merkur, vladalac partnerskih odnosa, 15. novembra pravi izazovan aspekt sa Mesecom, vladaocem ljubavnog života, donoseći slobodnim Ribama romantičan susret na putovanju ili predavanju. Moguć ulazak u paralelnu ili tajnu vezu. Krajem perioda, susret sa osobom koja odavno želi da vam se približi.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.