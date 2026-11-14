Zbog Partizana prvi put izvadio pasoš u 81. godini: Priča Steve Koske koja vraća veru u pravu ljubav prema klubu!

Za nekoga je odlazak na gostovanje samo još jedno fudbalsko putovanje, nekoliko sati vožnje, utakmica i povratak kući. Za Stevu Kosku, međutim, put u Solun imao je mnogo dublje značenje. Čuveni navijač Partizana, koji je zakoračio u devetu deceniju života, prvi put je izvadio pasoš i krenuo van granica Srbije. Razlog? Ljubav prema crno-belima.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Dok mnogi u njegovim godinama razmišljaju o mirnijem životu i odustaju od dugih putovanja, Steva je pokazao da za prave emocije ne postoje godine. Partizan je bio dovoljan razlog da napravi korak koji do tada nikada nije napravio i otisne se na put u Grčku.

Njegova priča posebno dobija na težini kada se zna koliko je dugo uz voljeni klub. Za njega Partizan nije samo fudbal, rezultat ili trenutni uspeh. To je deo života, emocija koje traju decenijama i ljubav koja ne zavisi od toga da li ekipa pobeđuje ili gubi.

Navijači crno-belih već su mu pokazali koliko ga poštuju. Tokom jedne od utakmica u Beogradskoj areni posvećena mu je posebna koreografija, uz poruku koja najbolje opisuje njegovu odanost: „Na licu bore poneću, ali tebe uvek voleću“.

A sada je Steva dobio priliku da svoju ljubav prema Partizanu pokaže i daleko od kuće. Gostovanje u Solunu, povodom velikog jubileja PAOK-a, za njega je bilo mnogo više od obične utakmice. Bio je to prvi izlazak iz zemlje, ali i još jedna potvrda da navijačka strast ne poznaje granice.

Možda se sa putovanja neće vratiti sa pobedom svog Partizana, ali je već ispisao jednu posebnu pobedu, onu ljudsku, koja nema veze sa semaforom.

Jer godine prolaze, igrači se menjaju, rezultati dolaze i odlaze, ali postoje ljubavi koje ostaju zauvek. Steva Koska je još jednom pokazao da je za Partizan nekada dovoljno samo jedno, srce koje kuca za crno-bele.