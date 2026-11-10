Otkrijte život u prvim brendiranim stanovima Jugoistočne Evrope

Beograd na vodi doneo je na domaće tržište nekretnina novi koncept stanovanja - brendirane stanove "The Residences at The St. Regis Belgrade", smeštene u Kuli Beograd, jednom od najprepoznatljivijih simbola prestonice.

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Reč je o prvim rezidencijama prestižnog brenda St. Regis u Jugoistočnoj Evropi i tek drugim u Evropi, nakon Londona, čime je srpska prestonica dobila mesto na mapi međunarodnih projekata koji povezuju vrhunsko hotelijerstvo i savremeno stanovanje.

Povezanost hotelskog i rezidencijalnog sektora sve je prisutnija na globalnom tržištu. Prema podacima konsultantske kuće Knight Frank, broj projekata brendiranih stanova u svetu gotovo se utrostručio između 2015. i 2025. godine.

Novi koncept stanovanja

Koncept brendiranih rezidencija podrazumeva stambene prostore razvijene u saradnji sa poznatim hotelskim ili lifestyle brendovima, čije ime, standardi i iskustvo postaju deo svakodnevnog života stanara. Vlasnici tako, uz privatnost sopstvenog doma, mogu da računaju na usluge karakteristične za hotelsko okruženje, poput konsijerža, batlera, održavanja i pristupa odabranim hotelskim sadržajima. Za hotelske kompanije ovakvi projekti predstavljaju mogućnost da poslovanje prošire i na rezidencijalni sektor, dok kupcima nude drugačiji pristup organizaciji i kvalitetu stanovanja.

Foto: Promo

Kada je reč o brendu St. Regis, njegovo nasleđe duže je od jednog veka. Sve je počelo 1904. godine, kada je Džon Džejkob Astor IV otvorio prvi hotel St. Regis u Njujorku. Pažnja posvećena gostima, individualni pristup usluzi i prepoznatljiva elegancija postali su deo identiteta brenda, koji danas posluje u okviru grupacije Marriott International. Tokom decenija, St. Regis je izgradio međunarodno prisustvo kroz hotele i rizorte, a rezidencijalni projekti predstavljaju prirodno proširenje njegovog koncepta hotelijerstva.

Tri kolekcije, jedinstven pogled na grad

Raspoređene od 14. do 39. sprata Kule Beograd, rezidencije su oblikovane kroz tri kolekcije, od kojih svaka donosi drugačiji doživljaj prostora i pogleda na grad. Signature kolekcija obuhvata stanove od 14. do 19. sprata, gde se karakteristično „izvijanje“ Kule Beograd odražava kako na oblikovanje prozora, tako i na pogled. Kolekcija Grand, smeštena između 20. i 35. sprata, podrazumeva jednosobne i dvosobne stanove otvorenog plana, sa velikim staklenim površinama i obiljem prirodnog svetla. Na najvišim spratovima nalazi se Sky kolekcija sa spektakularnim pogledom na panoramu Beograda.

Foto: Promo

Enterijer je oblikovan uz upotrebu prirodnih materijala, pažljivo odabranih tekstura i umetničkih detalja, uz savremeni dizajn koji prostoru daje toplinu i sklad. Velike staklene površine otvaraju pogled na grad, od ušća Save u Dunav i Kalemegdana do mostova i zelenih površina, pa se pogled na srpsku prestonicu svakodnevno menja u zavisnosti od doba dana i godišnjeg doba.

Stanovanje u St. Regis brendiranim rezidencijama prati i pristup uslugama po kojima je ovaj hotelski brend prepoznatljiv. St. Regis batler i konsijerž tim diskretno prepoznaju potrebe stanara i izlaze im u susret. Spa centar sa bazenom, prostorijama za masažu i saunom, kao i fitness zona takođe su na raspolaganju stanarima.

Foto: Promo

Dodatnu pogodnost za kupce brendiranih St. Regis stanova predstavlja i posebno osmišljen plan otplate, koji omogućava useljenje već nakon uplate 20% kupoprodajne cene. Prvih 10% plaća se prilikom kupovine, dok se narednih 10% izmiruje do 15. decembra. Nakon toga, predviđena je uplata još 30% do kraja 2027. godine, dok se preostalih 50% plaća do kraja 2028. godine. Takva dinamika plaćanja omogućava kupcima da se u svoj novi dom usele ranije, uz mogućnost da preostali deo kupoprodajne cene izmire u narednom periodu.

Beograd prati razvoj globalnog tržišta

Tokom prethodnih godina Beograd na vodi izrastao je u novo gradsko središte, menjajući izgled savskog priobalja i povezujući stambene, poslovne, hotelske, kulturne i javne prostore. Dolazak brenda St. Regis u segment rezidencijalnog stanovanja predstavlja novo poglavlje u razvoju ovog dela grada, ali i važan iskorak za Beograd, koji se pridružuje evropskim destinacijama na kojima se ugostiteljstvo, hotelijerstvo i savremeno stanovanje susreću u okviru brendiranih rezidencija.