DANAS DVE OPŠTINE BEZ VODE: Pripremite zalihe, uskoro kreću isključenja

EKIPE JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su isključenje vode u Beogradu za danas, 10. novembar.

Foto: Dmitry Marchenko/Alamy/Profimedia

Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, danas u periodu od 8.00 do 15.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama u naselju Ripanj:

Stepašinovcu, Malom Stepašinovcu, Avalskoj.

Jovana Olivera, Generala Milojka Jankovića i Zorke Janković.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, danas u periodu od 9.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Batajničkom drumu (od Batajničkog druma 7. deo do Poljoprivrednog dobra 13. maj), Poljoprivrednom dobru 13. maj i Batajničkom drumu 7. deo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

- Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe - apeluju iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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