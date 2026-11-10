DANAS DVE OPŠTINE BEZ VODE: Pripremite zalihe, uskoro kreću isključenja
EKIPE JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su isključenje vode u Beogradu za danas, 10. novembar.
Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, danas u periodu od 8.00 do 15.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama u naselju Ripanj:
Stepašinovcu, Malom Stepašinovcu, Avalskoj.
Jovana Olivera, Generala Milojka Jankovića i Zorke Janković.
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, danas u periodu od 9.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Batajničkom drumu (od Batajničkog druma 7. deo do Poljoprivrednog dobra 13. maj), Poljoprivrednom dobru 13. maj i Batajničkom drumu 7. deo.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
- Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe - apeluju iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PLANIRANA ISKLjUČENjA: Delovi Beograda i Lazarevca sutra nekoliko sati bez struje
10. 11. 2026. u 07:00
NAPUNITE FLAŠE NA VREME: Ovi delovi grada sutra bez vode
09. 11. 2026. u 11:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)