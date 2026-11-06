Beograd

NELEGALNI TAKSISTI PREUZELI TRŽIŠTE?: Udruženje preduzetnika SITAB zatražilo hitnu kontrolu rada gradskih organa nadležnih za taksi prevoz

Simeun Krgović

06. 11. 2026. u 11:51

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STRUKOVNO udruženje taksi preduzetnika Beograda (SITAB) zatražilo jehitnu kontrolu rada gradskih organa nadležnih za taksi prevoz. Kakotvrde u ovom udurženju, na ulicama Beograda masovno se kreću vozila ivozači bez potrebnih dozvola, dok inspekcijske kontrole izostaju.

НЕЛЕГАЛНИ ТАКСИСТИ ПРЕУЗЕЛИ ТРЖИШТЕ?: Удружење предузетника СИТАБ затражило хитну контролу рада градских органа надлежних за такси превоз

FOTO: Privatna arhiva

U ovom udruženju su naveli da već pet godina upozoravaju gradske i državne institucije na, kako tvrde, propuste u primeni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ali da nadležni nisu reagovali.

Prema rečima predstavnika SITAB, dok ulicama masovno saobraćaju vozila i vozači bez ikakvih dozvola, dozvole se selektivno dele povlašćenim firmama čije je poslovanje upitno.

- Postavlja se otvoreno pitanje da li i kako te firme uopšte plaćaju porez, na koji iznos su prijavljeni njihovi vozači i kako im se isplaćuju zarade - navodi SITAB u saopštenju.

Kako su rekli, na delu je nasilna privatizacija taksi službe pod pokroviteljstvom institucija, a na direktnu štetu javnog interesa, građana i regularnih taksi preduzetnika.

- Zbog svojih jasnih stavova i beskompromisne borbe za poštovanje zakona SITAB se našao u otvorenoj nemilosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i gradske uprave Beograda - kažu u ovom udruženju. - Nadležni su nas namerno i protivzakonito isključili iz radnih grupa kako ne bismo mogli da utičemo na donošenje štetnih odluka i izmena zakona. Dosadašnje izmene propisa donete su iza zatvorenih vrata, isključivo u korist povlašćenih pojedinaca, a na direktnu štetu korisnika i taksi struke - kažu taksisti iz ovog udruženja.

Dinamične cene usluga

U udruženju upozoravaju na aktuelni predlog izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji predviđa ukidanje obaveznih "kvalifikacija za taksi vozače, čime bi se sprovela opasna deprofesionalizacija struke".

- Takođe, planira se uvođenje takozvanih "dinamičkih cena" putem aplikacija, sa varijacijama od minus 20 odsto do plus 30 odsto, što otvara vrata drastičnom poskupljenju taksi usluge u špicevima i lošim vremenskim uslovima, bez efikasne kontrole - saopštili su u ovom udruženju.

Upozoravaju da Grad Beograd direktno krši postojeći zakon jer već tri godine kasni sa izradom nove Studije o auto-taksi prevozu, koja je kako kažu, zakonski temelj za uređenje ove delatnosti.

- Podsećamo da je Beogradu potrebno 6.410 regularnih taksi preduzetnika koji svakog meseca u budžet Srbije uplate više od 1,2 miliona evra na ime poreza - naveli su u udruženju.

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