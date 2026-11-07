OGLASILI SE IZ PIO FONDA: 17, 18. i 19. novembar su važni datumi za penzionere
Republički fond PIO obaveštava osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se Međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održavaju 17. novembra 2026. godine u Šapcu, od 9.00 do 16.00 časova (prostorije Filijale Šabac, Vojvode Mišića 9), i 18. i 19. novembra 2026. godine u Beogradu, od 9.00 do 16.00 časova (Pariska 9, Stari grad).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz PIO primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke.
Svi zainteresovani treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska treba poneti lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.
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