UHAPŠEN NAORUŽANI MUŠKARAC U BLIZINI BELE KUĆE: Navodno planirao atentat na Trampa

MUŠKARAC naoružan sa tri komada vatrenog oružja uhapšen je u blizini Bele kuće nakon što je pripadnicima američke Tajne službe navodno rekao da je došao u Vašington kako bi ubio američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Kako je preneo CBS, osumnjičeni, identifikovan kao Roni Jordriks Gvanipa Krinos, državljanin Venecuele, uhapšen je u četvrtak uveče na aveniji Konstitušn, nakon što su pripadnici Tajne službe primetili njegovo sumnjivo ponašanje u parkiranom vozilu.

Prema navodima resornog ninistarstva, kada su mu prišli, osumnjičeni je rekao da je čuo glasove koji su mu govorili da dođe u Vašington i ubije Trampa. Policajci su utvrdili da je vozilo prijavljeno kao ukradeno, a u njemu su pronašli tri komada vatrenog oružja, uključujući pušku, i desetine metaka.

Protiv njega je podignuto više optužbi, među kojima su nezakonit transport vatrenog oružja, nošenje neregistrovanog oružja i municije, posedovanje opasnog oružja, neovlašćeno korišćenje motornog vozila i primanje ukradene imovine. Američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti je navelo da je osumnjičeni ušao u SAD preko Teksasa u martu 2024. godine, kada ga je privela granična patrola, ali je kasnije pušten. Nije poznato da li ima advokata.

Tramp je bio meta više pokušaja atentata. U julu 2024. godine ranjen je u pucnjavi na predizbornom skupu u Batleru u Pensilvaniji, kada je napadač sa krova obližnje zgrade ubio jednog učesnika i ranio još dve osobe.

U aprilu ove godine naoružani muškarac probio je bezbednosni prsten tokom večere dopisnika Bele kuće u hotelu Vašington Hilton, kojoj su prisustvovali Tramp i prva dama Melanija Tramp. Osumnjičeni je uhapšen, a jedan pripadnik Tajne službe ranjen je u incidentu.

(Tanjug)