Dončić pokorio NBA ligu! Lejkersima drama, a Luka je zaista nezaustavljiv (VIDEO)
Luka Dončić nastavlja da pomera granice i potvrđuje status jednog od najboljih košarkaša današnjice. Slovenački as odigrao je još jednu spektakularnu utakmicu, postigao 53 poena i predvodio Los Anđeles Lejkerse do trijumfa nad Portland Trejlblejzersima rezultatom 124:118.
Lejkersi su na svom parketu, u okviru grupne faze NBA kupa, stigli do četvrte uzastopne pobede, a Dončić je ponovo bio centralna figura večeri. Njegova napadačka partija bila je impresivna – iz igre je pogodio 17 od 33 šuta, uz pet skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Zabeležio je i tri izgubljene lopte, kao i tri lične greške.
Koliko je njegov doprinos bio značajan govori i podatak da su Lejkersi sa Dončićem na parketu imali čak 16 poena prednosti u odnosu na rivala.
Za slovenačkog reprezentativca ovo je bila 11. utakmica u karijeri u kojoj je postigao najmanje 50 poena. Četiri takva izdanja ostvario je u dresu Lejkersa, a čak dva tokom aktuelne sezone.
Dončić je tako još jednom pokazao da može sam da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije, dok Los Anđeles nastavlja pobednički niz i potvrđuje odličnu formu.
Preporučujemo
Junak Partizana protiv Makabija: Svi smo prihvatili svoje uloge i pokazali kako se pobeđuje (VIDEO)
06. 11. 2026. u 23:00 >> 23:50
UMALO SENZACIJA U PARIZU! Alkaraz preokretom ostavio Amerikanca bez Završnog Mastersa!
06. 11. 2026. u 23:34
Penjaroja posle Makabija: "Svi misle da igramo dobro tek kada Karlik da 25 poena..."
06. 11. 2026. u 23:24
Navaro utišao Atinu, pa progovorio o plejofu: "Rano je..."
06. 11. 2026. u 23:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)