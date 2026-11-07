Dončić pokorio NBA ligu! Lejkersima drama, a Luka je zaista nezaustavljiv (VIDEO)

Luka Dončić nastavlja da pomera granice i potvrđuje status jednog od najboljih košarkaša današnjice. Slovenački as odigrao je još jednu spektakularnu utakmicu, postigao 53 poena i predvodio Los Anđeles Lejkerse do trijumfa nad Portland Trejlblejzersima rezultatom 124:118.

Credit: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Lejkersi su na svom parketu, u okviru grupne faze NBA kupa, stigli do četvrte uzastopne pobede, a Dončić je ponovo bio centralna figura večeri. Njegova napadačka partija bila je impresivna – iz igre je pogodio 17 od 33 šuta, uz pet skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Zabeležio je i tri izgubljene lopte, kao i tri lične greške.

Koliko je njegov doprinos bio značajan govori i podatak da su Lejkersi sa Dončićem na parketu imali čak 16 poena prednosti u odnosu na rivala.

LUKA JUST SANK IT FROM 3/4 COURT 🤯 Bruce Springsteen can’t believe what he just witnessed! https://t.co/D0a9aSnwuX — NBA (@NBA) November 7, 2026

Za slovenačkog reprezentativca ovo je bila 11. utakmica u karijeri u kojoj je postigao najmanje 50 poena. Četiri takva izdanja ostvario je u dresu Lejkersa, a čak dva tokom aktuelne sezone.

Dončić je tako još jednom pokazao da može sam da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije, dok Los Anđeles nastavlja pobednički niz i potvrđuje odličnu formu.