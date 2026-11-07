DANAS PROTESTI ŠIROM FRANCUSKE: U Parizu se očekuje od 40 do 60 hiljada ljudi

ŠIROM Francuske će danas, četvrtu subotu zaredom, biti održani protesti protiv visokih troškova života na poziv sindikalnih organizacija i omladine, kao i pokreta "Žutih prsluka", zbog čega je oko 70.000 policajaca i žandarma mobilisano u zemlji, a u Parizu vlasti očekuju od 40.000 do 60.000 demonstranata.

Foto: Franck DEROUDA / Sipa Press / Profimedia

Kako prenosi BFM, pozivajući se na bezbednosni izvor, u prestonici se očekuju stotine radikalnih aktivista. Kao i prethodnih nedelja, policijske uprave su zabranile proteste u centralnim delovima gradova i ti delovi će biti sistematski zaštićeni, prema saopštenju ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza.

On je rekao da se na društvenim mrežama objavljuju pozivi na "nasilje nad snagama unutrašnje bezbednosti, javnim zgradama, trgovinskim radnjama, uz pljačkanje". Protestna povorka u Parizu će, kako je najavljeno, krenuti od Trga republike, a krajnje odredište demonstranata je Trg nacije.

Pariska policijska prefektura je odobrila rutu koju je proglasila međusindikalna grupa, za razliku od prethodne sedmice, kada je protestna povorka bila premeštena iz centra Pariza na obode grada, prenosi "Figaro". U Parizu, organizatori su tražili dozvolu za okupljanje na Trgu Konkord, ali su vlasti to odbile. Međutim, rutu koju je predložila međusindikalna grupa, između Trga republike i Trga nacije, preko Volterovog bulevara, odobrila je policijska prefektura. Koordinacioni tim "Žutih prsluka" je ostao pri svom pozivu na današnje okupljanje na Trgu Konkord u Parizu, koje je policija zabranila, i odbila da se pridruži odobrenoj ruti međusindikalne organizacije.

"Sutra ćemo ići na Konkord u 14 časova i ostaćemo tamo do 19 časova", rekao je juče medijima član koordinacionog tima Benžamen Bal po izlasku iz policijske uprave. Na sajtu "Žutih prsluka", 65 mobilizacija je predviđeno za danas širom Francuske, kao i 49 protesta.

Pred stotinama hiljada Francuza na ulicama koji traže povećanje kupovne moći, premijer Sebastijan Lekorni najavio je konferenciju posvećenu socijalnim pitanjima za ponedeljak. "Da bi vlada popustila, mi nećemo popustiti, vidimo se 7. novembra", navodi se u pozivu studentske organiazcije Unef, preneo je "Parizjen".

Jelisejska palata je u sredu saopštila da će novi Savet nacionalne odbrane i bezbednosti biti održan umesto Saveta ministara kako bi se što bolje pripremili za dane protesta i kako bi se obezbedio mir.