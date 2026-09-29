VEĆI DEO OBRENOVCA DANAS BEZ STRUJE I VODE: Veliki radovi na vodovodu i elektro mreži
Danas struju neće imati većina obrenovačkih domaćinstava.
Bez struje će biti na sledećim lokacijama:
– naselje Dren:
GOSPODARA VUČIĆA: 4,18-20,26,32-36,44,48,52,1,13,17,23-31,37-41,47-49,
– naselje Grabovac:
GRABOVAČKA: 364-366A,376-378,375.
– naselje Piroman:
SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13,
– naselje Stubline:
AUTOBUSKA STANICA: 96,498,
DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565,
KOD CRKVE: 472,
KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507,
KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,111,
KOD ŠKOLE: 111BB,
KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485,
KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539,
MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C,
PANTELIĆA KRAJ: 98G,
SELO: 410,125,129,
SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C,
ŠKOLA: 0,
STUBLINE: BB,58,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,440,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,449,473-477,485,491,497,517,521-523,529,555-561,585,
-Valjevski put: 81Đ,
VALjEVSKI PUT – CENTAR: 84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162,178,350A-352A,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563,
VELIKO POLjE: 330A,
VUJKOVIĆA KRAJ: 147,
– naselje Veliko polje:
KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57,
STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A.
Danas su planirani i radovi na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama:
– Obrenovac, ul. 4. april, br. 10;
– Grabovac;
– Mala Moštanica, ul. Selinska.
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