Beograd

VEĆI DEO OBRENOVCA DANAS BEZ STRUJE I VODE: Veliki radovi na vodovodu i elektro mreži

Jelisaveta Ljutić

29. 09. 2026. u 15:51

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Danas struju neće imati većina obrenovačkih domaćinstava.

ВЕЋИ ДЕО ОБРЕНОВЦА ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ И ВОДЕ: Велики радови на водоводу и електро мрежи

Foto: Novosti

Bez struje će biti na sledećim lokacijama:

– naselje Dren:

GOSPODARA VUČIĆA: 4,18-20,26,32-36,44,48,52,1,13,17,23-31,37-41,47-49,

– naselje Grabovac:

GRABOVAČKA: 364-366A,376-378,375. 

– naselje Piroman:

SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13,

– naselje Stubline:

AUTOBUSKA STANICA: 96,498,

DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565,

KOD CRKVE: 472,

KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507,

KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,111,

KOD ŠKOLE: 111BB,

KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485,

KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539,

MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C,

PANTELIĆA KRAJ: 98G,

SELO: 410,125,129,

SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C,

ŠKOLA: 0,

STUBLINE: BB,58,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,440,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,449,473-477,485,491,497,517,521-523,529,555-561,585,

-Valjevski put: 81Đ,

VALjEVSKI PUT – CENTAR: 84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162,178,350A-352A,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563,

VELIKO POLjE: 330A,

VUJKOVIĆA KRAJ: 147,

– naselje Veliko polje:

KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57,

STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A.

 

Danas su planirani i radovi na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama:

– Obrenovac, ul. 4. april, br. 10;

– Grabovac;

– Mala Moštanica, ul. Selinska.

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