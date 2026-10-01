POLJOPRIVREDNICIMA POSAVINE: Obrenovac raspisao konkurs za ulaganje u zemljište

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko Uprave za poljoprivredno zemljište, objavilo je Konkurs za raspodelu sredstava za radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini.

Foto: D. Dozet

Konkurs obuhvata kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasaciju odnosno geodetsko-tehničke radove, nabavku nove opreme za navodnjavanje, kao i iskop i bušenje bunara za potrebe navodnjavanja.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta predviđeno je učešće države do 100 odsto vrednosti, a zainteresovani za ovu subvenciju mogu podneti prijave zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.



Za nabavku nove opreme za navodnjavanje podrška iznosi do 60% vrednosti opreme, odnosno do 70% za fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove u pogledu prebivališta i mesta katastarskih parcela na kojima se oprema postavlja, na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Prijave za subvencije u okviru ove mere mogu se pdneti do 16. oktobra 2026. godine.

Zainteresovani mogu podneti prijave na konkurs od petka, 2. oktobra 2026. godine, odnosno od dana nakon objavljivanja konkursa na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za poljoprivredno zemljište.

Konkurs i obrazac prijave dostupni su na internet stranicama Ministarstva i Uprave.

Informacije o raspisanom konkursu, kao i o uslovima prijavljivanja zainteresovani mogu potražiti u Kancelariji za poljoprivredu opštine Obrenovac u zgradi Posavine.