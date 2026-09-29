IZ ISKOPA "IZVIRILA" GRDOSIJA OD 250 KG: Na gradilištu u Poenkareovoj ulici pronađena avio-bomba zaostala iz Drugog svetskog rata

AVIO-BOMBA iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma, pronađenaje juče na gradilištu u Poenkareovoj ulici, prilikom izvođenjagrađevinskih radova. Uništavanje projektila predviđeno je na istom mestuu nedelju, 4. oktobra sa početkom u 6.00. Iz bezbednosnih razloga, uterminu uništavanja biće evakuisan deo građana iz opasne zone u radijusuod 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava.

Foto: N.Skenderija

Stanovnici koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije, biće obavešteni o sprovođenju planiranih aktivnosti i merama bezbednosti, uključujući privremeno ograničavanje kretanja i pristupa navedenom području tokom trajanja aktivnosti.

Prema Dačićevim rečima, informisanje i obaveštavanje stanovništva u zoni opasnosti i zoni rizika, biće blagovremeno, u saradnji sa upravnicima stambenih objekata i nadležnim službama grada Beograda, uz posebnu pažnju na ugrožene kategorije stanovništva, kojima će, po potrebi, biti pružena pomoć i asistencija prilikom evakuacije.

- Obezbedićemo prostor za privremeni smeštaj evakuisanog stanovništva iz zone opasnosti, o čijoj će lokaciji i kapacitetu biti odlučeno u saradnji sa nadležnim službama grada Beograda - rekao je Dačić.

Često ih radnici nađu AVIONSKE bombe zaostale iz Drugog svetskog rata i ranije su nalažene na beogradskim gradilištima. U decembru 2025. na gradilištu Beograda na vodi pronađena je američka avionska bomba teška oko 470 kilograma, koja je nakon uklanjanja prevezena na Pasuljanske livade radi uništavanja. Nekoliko meseci ranije, u avgustu, na istom području pronađena je britanska avionska bomba teška oko 500 kilograma, koja je uništena u Deliblatskoj peščari. Još 2017. godine, na gradilištu Beograda na vodi pronađena je avionska bomba teška oko 500 kilograma, sa približno 250 kilograma eksplozivnog punjenja. Zbog dubine na kojoj je bila pronađena, uništena je na licu mesta. Takođe, u decembru 2013. godine, tokom radova u Budimskoj ulici na Dorćolu pronađena je nemačka avionska bomba SC 1.000, teška 1.090 kilograma, sa oko 620 kilograma eksplozivnog punjenja. Bomba je izvađena sa dubine od šest metara i prevezena u Nikince, gde je uništena.

U saopštenju MUP navedeno je da je reč o nemačkoj avio-bombi opšte namene, model SC 250, zaostaloj iz Drugog svetskog rata.

- Ukupna težina iznosi oko 250 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kilograma - rekao je Dačić.

Kako su saopštili u MUP, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja pronađene bombe radi preduzimanja neophodnih mera i pripreme za njeno bezbedno uništavanje.

- Imajući u vidu karakteristike pronađene avio-bombe i činjenicu da je naoružana električnim upaljačem, njeno uništavanje neophodno je izvršiti na mestu gde je pronađena.

U međuvremenu formiran je Operativni štab za uništavanje avio-bombe, čiji je zadatak da prati i koordinira aktivnosti nadležnih službi u cilju sprovođenja mera bezbednosti i zaštite građana.