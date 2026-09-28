RADOVI NA MREŽI: Sutra bez vode ovaj deo grada

POTROŠAČI opštine Zvezdara ostaće sutra bez vode zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Foto: Atlas Studio / Alamy / Profimedia

Bez vode će od 08 do 22 sata ostati potrošači u Ulici Mitkov kladenac, Vizantijskoj, Gamzigradskoj, Jovijanovoj, Lepenski vir, Vladimira Dvornikovića, Feliksa Kanica, Nikole Grulovića, od Vizantijske do uličnog broja 4b, Živka Jovanovića i u Livadskoj ulici.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUKLA VODOVODNA CEV VRAČARU: Propao asfalt u Smiljanićevoj, voda na sve strane