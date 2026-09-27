Beograd

DEO BEOGRADA OSTAJE BEZ VODE ZBOG RADOVA: Evo kada i gde počinje prekid snabdevanja

V.N.

27. 09. 2026. u 12:02

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U UTORAK bez vode deo potrošača u Beogradu.

ДЕО БЕОГРАДА ОСТАЈЕ БЕЗ ВОДЕ ЗБОГ РАДОВА: Ево када и где почиње прекид снабдевања

Foto: AI generated

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Vračaru u utorak bez vode biće potrošači u Hadži Melentijevoj ulici, od Braničevske do Petra Kočića, najavljeno je iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Oni će ostati bez vode u periodu od 8.30 do 18 sati.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

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