DEO BEOGRADA OSTAJE BEZ VODE ZBOG RADOVA: Evo kada i gde počinje prekid snabdevanja

U UTORAK bez vode deo potrošača u Beogradu.

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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Vračaru u utorak bez vode biće potrošači u Hadži Melentijevoj ulici, od Braničevske do Petra Kočića, najavljeno je iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Oni će ostati bez vode u periodu od 8.30 do 18 sati.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.