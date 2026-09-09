Beograd

BEOGRAĐANE "UDAVI" AMBROZIJA: U prestonici zabeležena koncentracija od čak 241 zrna polena po kubiku vazduha, sezona dostiže vrhunac

Maša Jakovljević

09. 09. 2026. u 17:21

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POČETAK septembra doneo je veoma visoke koncentracije polena ambrozije u vazduhu, čija sezona upravo u ovom periodu dostiže vrhunac.

БЕОГРАЂАНЕ УДАВИ АМБРОЗИЈА: У престоници забележена концентрација од чак 241 зрна полена по кубику ваздуха, сезона достиже врхунац

FOTO: Privatna arhiva

Prema aktuelnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u prestonici je zabeležena koncentracija od čak 241 zrna polena ambrozije po kubnom metru vazduha. Takav nivo označen je kao veoma visok i može da izazove izražene tegobe kod osoba osetljivih na ovaj alergen.

Kijanje, curenje i zapušen nos, svrab i suzenje očiju, kao i osećaj iritacije u grlu, samo su neke od tegoba koje mogu da prate boravak napolju u periodu visokih koncentracija polena. Posebno su pogođeni građani koji već znaju da su osetljivi na ambroziju, jer je upravo početak septembra tradicionalno za njih jedan od najtežih delova godine.

Pored ambrozije, u vazduhu je prisutan i polen koprive, čija je koncentracija trenutno umerenog nivoa, dok su trave, pelin, konoplja i druge biljne vrste zastupljene u znatno manjim količinama. Ipak, upravo ambrozija daleko odskače i ostaje glavni razlog zbog kojeg je ukupan nivo polena u prestonici označen kao veoma visok.

Prognoza za naredne dane ipak donosi nagoveštaj poboljšanja. Očekuje se postepeno smanjenje koncentracije ambrozije, sa nešto više od stotinu zrna po kubnom metru početkom nedelje na niže vrednosti u narednim danima. Značajniji pad mogao bi da usledi pred kraj nedelje, kada se očekuje da koncentracija konačno padne na nivo koji će većini alergičnih građana biti podnošljiviji.

Nepovoljna situacija

Početkom septembra beležene su izrazito visoke dnevne vrednosti, a tokom vikenda koncentracija je dostigla čak 346 zrna po kubnom metru vazduha.

Iako je potom usledio pad, količina polena ambrozije i dalje je dovoljno velika da mnogim Beograđanima zadaje probleme. 

Ipak, potpuno olakšanje još nije na vidiku. Višegodišnja merenja pokazuju da ambrozija u Beogradu najčešće ostaje iznad kritičnih vrednosti sve do druge polovine septembra, a tek pred kraj meseca njena koncentracija počinje ozbiljnije da opada.

Zato će za mnoge građane narednih nekoliko dana i dalje biti neprijatno. Septembar jeste doneo kraj velikih letnjih vrućina, ali za alergične građane pravi predah još nije stigao - ambrozija i dalje drži prestonicu pod svojim "oblakom" polena. 

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