DO KRAJA GODINE NOVA STANICA NOVI BEOGRAD: Sofronijević: Nema urušavanja, radovi se odvijaju bezbedno

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će građani do kraja godine dobiti novu železničku stanicu Novi Beograd i da je stara stanica zatvorena zbog tih radova, kao i rekonstrukcije i sanacije postojeće mostovske konstrukcije i istakla da su radovi bezbedni.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Do kraja godine imaćemo novu železničku stanicu, prelepu, koja je pobedila kao konkursno rešenje. Imaćemo jednu od najlepših železničkih stanica u ovom delu Evrope, kao i sigurnu i brzu prugu- istakla je Sofronijevićeva.

Ona je rekla za TV Prva da je bilo na društvenim mrežama raznih neproverenih i netačnih informacija koje su uzemirile javnost.

-Da se stanica urušava, da je nebezbedna, da ugrožava odvijanje saobraćaja, živote ljudi i da se nešto krije. Odmah sam reagovala, naravno i naša Republička građevinska inspekcija je izašla na lice mesta i od odgovornog izvođača radova i stručnog nadzora - jer on u svakom trenutku prati svaku fazu realizacije ovog projekta, tražili informacije i dobili da imamo dve odvojene celine: izgradnju nove železničke stanice Novi Beograd i rekonstrukciju i sanaciju postojeće mostovske konstrukcije - rekla je ministarka.

Istakla je povodom komentara sa društvenih mreža kako su radovi na sanaciji nekvalitetni i da će doći do urušavanja - da stručni nadzor kaže da ničim nije ugrožena bezbednost i da ne preti nikakvo urušavanje.

-Šta je neposredni razlog (zatvaranja stanice)? Ugradnja masivnih elemenata čelične konstrukcije na zgradi železničke stanice. Neki elementi su 30 tona, neki su 70 tona, i upravo je razlog bezbednosti. Postojala je faza radova kada su se mogli odvijati uz obavljanje i tog pešačkog saobraćaja, koji je takođe bio propisno obeležen i označen. Ali sada smo došli u fazu radova kada je ugrožena bezbednost putnika, što niko ne želi. I upravo je to preventivna mera. Putnici se usmeravaju na stanicu Tošin bunar - Prokop, dok traje ova finalna faza radova- rekla je Sofronijevićeva.

Naglasila je da su radovi su bezbedni i da se ništa, kako je rekla, ne urušava.

- Ja bih zamolila naše građane koji šire takve vesti - da to ne rade - poručila je Sofronijevićeva. Železnička stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena od danas do 31. decembra, saopšteno je ranije iz Srbijavoza.

Putnici će umesto ove stanice moći će da koriste stajalište Tošin bunar. Iz Srbijavoza su zamolili putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu ove izmene.

Putnici neophodne informacije mogu naći na sajtu www.srbijavoz.rs ili ih dobiti putem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.

(Tanjug)