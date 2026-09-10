„GUSLE“ DOBILE UNESKO AKREDITACIJU: Priznanje za jedno od najstarijih folklornih društava u Srbiji (FOTO)

NA 11. zasedanju Generalne skupštine država članica Unesko konvencije, Akademsko društvo za negovanje muzike (ADZNM) "Gusle" iz Kikinde, dobilo je akreditaciju za pružanje savetodavnih usluga Međuvladinom komitetu za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Foto Čedomir Vujanić

Kikindsko društvo, jedno od najstarijih u našoj zemlji, koje je ove godine obeležilo 150 godina postojanja, sada se nalazi među 59 novoakreditovanih nevladinih organizacija u svetu sa ovim statusom, i drugo je u našoj zemlji koja ima mogućnost da pruža savetodavne usluge. Na ovaj način za "Gusle" su otvorene nove mogućnosti za međunarodnu saradnju.

- Ovo značajno međunarodno priznanje nam omogućava da budemo uzeti u obzir za učešće u stručnom evalucionom radu Unesko komiteta, uključujući i procenu nominacionih dosijea za liste nematerijalnog kulturnog nasleđa Unesko konvencije iz 2003. godine, kao i da prisustvujemo zasedanjima Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa u savetodavnom svojstvu. Ove dve prilike su najznačajnije među mnogim drugim - obašnjava Magdalena Popov, umetički rukovodilac ADZNM "Gusle".

Žele da upišu i lazarice OSIM već ostvarenih, "Gusle" imaju i novu želju: da u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa upišu i vatre lazarice, stari običaj preskakanja vatre uoči Lazareve subote (Vrbice). Uvek se priređuje u petak, nedelju dana pre Velikog petka. Tada stariji pale vatre koje deca preskaču. Svetlost tih vatri simbolizuje svetlost Lazarevog Vaskrsenja i radosti koje je ono donelo, ali i najavljuje svetlost Hristovog Vaskrsenja. Ovaj običaj još je veoma popularnom na severu Banata.

"Gusle" su pre pet godina doprinele da se banatsko malo kolo, kao "najpopularniji folklorni igrački obrazac u Vojvodini" upiše na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Uz rumenku i kolo u tri, ono je jedno od tri na ovoj reprezentativnoj nacionalnoj listi. Banatsko malo kolo je, pod rednim brojem 53, upisano na Listu elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Tradicionalna banatska igra uz muziku, u zatvorenom ili otvorenom kolu, u kojem učestvuju i mladi i stari, žene i muškarci, međusobno povezani "vojvođanskim hvatom" gde žene drže ruke na ramenima muškaraca, a oni se, međusobno hvataju za ruke iza leđa žena. Igra se dva koraka za desnom, pa dva koraka za levom rukom.

"Gusle" su najstarija institucija kulture u Kikindi, koja već vek i po nosi to ime, a pre 150 godina osnovane su na inicijativu obrazovanih i umnih Kikinđana, advokata Milana Petrovića i grupe intelektualaca: Đorđa Đoke Radaka, dr Ranka Granića, dr Vlajka Majinskog i Mirka Bogdana, s ciljem negovanja muzike, razvijanja muzičkog života i čuvanja nacionalnog identiteta.

U to vreme kada je intelektualna elita težila razvoju zajednice, nacionalna kultura smatrana je toliko važnom da je advokat Petrović odbio kandidaturu za predsednika varoške opštine kako bi ostao predsednik "Gusala".

Organizuju festival FENOK VEĆ 24 godine "Gusle" organizuju Međunarodni festival narodnih orkestara FENOK koji neguje muziku Balkana. Istovremeno sa festivalom održava se i Etno-kamp na kojem učesnici terenski i studijski istražuju etnomuzikologiju i etnokoreologiju Banata. Ova dva programa već dve decenije stavljaju Kikindu na regionalnu mapu kulture.

Bogatu istoriju potvrđuje i predratna zastava društva koja se čuva u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, kao i pečat iz 19. veka u Istorijskom arhivu Kikinde. Na ponos "Guslama" i gradu je i činjenica da su u ovom društvu dirigovali Josif Marinković, Robert Tolinger i Hranislav Hartl. Tolinger je ostavio poseban trag u muzičkom životu Kikinde. Ovaj Čeh je čitavu deceniju stvarao u tom gradu, a u znak zahvalnosti "Gusale" su mu podigle bistu ispred Narodnog muzeja.

Sekcije "Gusla" gostovale su u više od 350 gradova u zemlji i inostranstvu. U riznici čuvaju bogatu kolekciju kostima, zastava, fotografija, notnih knjiga, a u zbirci su i visoka priznanja.