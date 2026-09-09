OGLASILE SE "ŽELEZNICE SRBIJE": Krađa kablova na Novom Beogradu poremetila železnički saobraćaj
ZBOG krađe kablova na području železničke stanice Novi Beograd, otežano se odvija putnički železnički saobraćaj na ovoj deonici, što je izazvalo kašnjenja vozova u beogradskom železničkom čvoru, saopšteno je iz "Infrastrukture železnice Srbije".
Kako je navedeno, krađa se dogodila tokom prethodne noći, kada su nepoznati počinioci presekli kablove, koji omogućavaju rad signalno-sigurnosnih uređaja.
Zbog toga je otežano funkcionisanje svih signalno-sigurnosnih uređaja na delu pruge između stanica Beograd Centar i Zemun, pri čemu je pored redovnosti saobraćaja ugrožena i bezbednost železničkog saobraćaja.
Iz bezbednosnih razloga, pojedini vozovi su tokom jutra i prepodneva završavali vožnju pre krajnjih odredišta, zbog čega su putnici bili prinuđeni da nastave putovanje drugim prevoznim sredstvima.
Stručne službe "Infrastrukture železnice Srbije" od noćas su na terenu i intezivno rade na sanaciji oštećenja i zameni kablova na ovom delu pruge, kako bi železnički saobraćaj što pre bio normalizovan, dodaje se u saopštenju.
Ovakve krađe direktno ugrožavaju živote ljudi i nesmetano funkcionisanje železničkog saobraćaja, oštećuju železničku infrastrukturu i nanose veliku materijalnu štetu infrastrukturi železnice Srbije.
"Infrastruktura železnice Srbije" očekuje da počinioci budu otkriveni i procesuirani u skladu sa zakonom, istaknuto je u saopštenju.
Takođe, u saopštenju se podseća da Zakon o železnici predviđa da se za uništenje, oštećenje ili krađu delova železničke infrastrukture, bez obzira na njihovu količinu i vrednost može izreći kazna zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju da neko lice zbog toga bude teško povređeno ili se načini imovinska šteta velikih razmera, kazna zatvora je od jedne do osam godina.
"Infrastruktura železnice Srbije" izvinjava se putnicima i korisnicima usluga zbog kašnjenja vozova prouzrokovanog krađom kablova u stanici Novi Beograd.
Kako se ističe u saopštenju, stručne službe intezivno rade na otklanjanju posledica pomenutog incidenta i normalizaciji železničkog saobraćaja na ovoj deonici pruge u najkraćem mogućem roku.
(Tanjug)
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