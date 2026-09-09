Beograd

DELOVI ZVEZDARE I ČUKARICE SUTRA SKORO CEO DAN BEZ VODE: Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće

Ana Đokić

09. 09. 2026. u 14:51

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DELOVI Zvezdare i Čukarice sutra će biti bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži u tim beogradskim opštinama, saopštilo je Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

ДЕЛОВИ ЗВЕЗДАРЕ И ЧУКАРИЦЕ СУТРА СКОРО ЦЕО ДАН БЕЗ ВОДЕ: За најнужније потребе обезбеђене су ауто-цистерне с водом за пиће

Foto: AI generated

Na Zvezdari od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama: Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke), Učitelja Miloša Jankovića, Preševskoj, Đoka Vojvodića, Vojvode Sime Popovića, Hektorovićevoj, Brsjačkoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Divčibarskoj, Bukureškoj, Spase Garde i Miloša Savkovića.

Takođe, zbog planiranih radova u opštini Čukarica, sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Lješke ulice (od Šumadijskog trga do Kirovljeve ulice).

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" navodi da su za najnužnije potrebe obezbeđene auto-cisterne s vodom za piće.

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