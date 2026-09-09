Beograd

ORDINACIJE U KOVID BOLNICI: Nove adrese Doma zdravlja u Batajnici

Branka Borisavljević

09. 09. 2026. u 11:18

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BATAJNICA će konačno dobiti novi dom zdravlja, a dok ne bude završen građani će zdravstvenu zaštitu moći da dobiti na drugim lokacijama.

ОРДИНАЦИЈЕ У КОВИД БОЛНИЦИ: Нове адресе Дома здравља у Батајници

Foto: Batajnica info

 Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih, žena, dece i školske dece, kao i laboratorijska dijagnostika ogranka Batajnica Doma zdravlja Zemun, od sada rade u objektu Kovid bolnice u Batajnici, na adresi Batajnički drum bb, po dosadašnjem rasporedu rada.

Promena lokacije je neophodna zbog rušenja starog objekta zdravstvene stanice u Batajnici i izgradnje potpuno novog. Kako je saopštila Opština Zemun, Služba za kućno lečenje i negu biće smeštena u ambulanti u Busijama, u Parohijskom domu u Ulici episkopa Save Trlajića 66, dok će Služba polivalentne patronaže nastaviti da radi u Zdravstvenoj stanici Ugrinovci.

Stari objekat Doma zdravlja u Batajnici, izgrađen još 1964. godine, a uskoro će biti zamenjen savremenim i znatno većim objektom. Novi dom zdravlja prostiraće se na 4.038 kvadratnih metara, odnosno na gotovo tri puta većoj površini nego sada. Ugovor o izvođenju radova, vredan milijardu i sedam miliona dinara, potpisan je nedavno u Vladi Srbije, dok je za završetak projekta predviđeno 600 dana.

TELEFONI ZA GRAđANE

Građani mogu da kontaktiraju službe Ogranka Batajnica na sledeće brojeve telefona:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika: 060/8871-555 i 060/8871-631

Služba za zdravstvenu zaštitu dece: 060/8871-577 

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece: 060/8871-577 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena: 060/8871-592

Služba za laboratorijsku dijagnostiku: 060/8871-502,

Služba za dentalnu medicinu: 011/7870-033

Služba za kućno lečenje i negu: 060/8871-634 

Služba za polivalentnu patronažu: 060/8871-742

Ugovor su potpisali ministar za javna ulaganja Darko Glišić, direktorka Doma zdravlja Zemun Dražena Babić i predstavnik izvođača radova Marko Radonjić. Novi objekat imaće prizemlje i dva sprata, a osim postojećih službi opšte medicine, pedijatrije i ginekologije, planirani su i rendgen, ultrazvučna dijagnostika, laboratorija, apoteka, služba hitne pomoći i veći broj specijalističkih ordinacija. Biće izgrađena i trafostanica, kako bi napajanje objekta električnom energijom bilo pouzdano i neometano.

Izgradnjom novog doma zdravlja Batajnica bi, nakon više od 60 godina, trebalo da dobije zdravstveni objekat koji će svojim kapacitetom i opremom moći da odgovori na potrebe sve većeg broja stanovnika.

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