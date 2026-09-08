U GROCKOJ NOVIH 40 PARKING-MESTA : Za uređenje parkirališta u Hajduk Veljkovoj ulici izdvojeno 15 miliona dinara
PROBLEM sa nedostatkom mesta za automobile u centru Grocke trebalo bi da bude ublažen izgradnjom novog parkirališta u Hajduk Veljkovoj ulici, gde je planirano 40 parking-mesta. Za uređenje ovog prostora Javno preduzeće za razvoj gradske opštine Grocka spremno je da izdvoji 15 miliona dinara.
Novo parkiralište prostiraće se na 362 kvadratna metra i biće uređeno na četiri parcele koje su u državnoj svojini. Od ukupnog broja mesta, dva će biti posebno obeležena i namenjena vozilima osoba sa invaliditetom.
Pre nego što građevinske mašine izađu na teren, predviđeno je geodetsko obeležavanje lokacije, nakon čega sledi raščišćavanje prostora. Projekat podrazumeva uklanjanje drveća i panjeva, kao i rušenje postojećih asfaltnih i betonskih površina.
Radovi neće biti ograničeni samo na asfaltiranje. Zbog uređenja budućeg parkinga biće potrebno i izmeštanje postojećih instalacija ulične rasvete, elektroenergetske i telefonske mreže. Predviđeno je i postavljanje betonskih ivičnjaka, novog asfaltnog sloja, kao i 3D panelne ograde visine nešto više od jednog metra.
Investitor je JP za razvoj gradske opštine Grocka, koje je raspisalo javni poziv za izvođenje radova. Rok za dostavljanje ponuda je 22. septembar. Nakon sprovedenog postupka biće poznato ko će dobiti posao uređenja novog parking prostora.
Izgradnjom parkirališta trebalo bi da se obezbedi dodatni prostor za vozila u ovom delu Grocke i uređeniji prostor na lokaciji koja će, osim novih parking-mesta, dobiti i novu prateću infrastrukturu.
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