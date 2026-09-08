Beograd

DNEVNOM CENTRU ZA STARIJE NA NOVOM BEOGRADU: Arena sport donirala 120.000 dinara

D.D.

08. 09. 2026. u 16:50

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PREDSTAVNICI Arena Channels Group i Gradske opštine Novi Beograd posetili su Dnevni centar i dom za starije "Doktor Mihajlo Stupar Prvi", gde je Arena sport korisnicima uručila vaučer kompanije Tehnomanija u vrednosti od 120.000 dinara, namenjen poboljšanju uslova i njihovog svakodnevnog boravka.

ДНЕВНОМ ЦЕНТРУ ЗА СТАРИЈЕ НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Арена спорт донирала 120.000 динара

Foto:TV Arena sport

Goste su korisnici centra dočekali uz pesmu, muziku, osmehe i toplu dobrodošlicu, a zvanični deo posete ubrzo je prerastao u druženje.

Posebnu pažnju privukla je šahovska partija u kojoj je direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić odmerio snage sa jednim od penzionera.

Foto: Фото:TV Arena sport

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Ova donacija predstavlja jednu u nizu humanitarnih aktivnosti Arena sport i Arena Channels Group , koje će nastaviti da kroz društveno odgovorne akcije pružaju podršku zajednici i onima kojima je ona potrebna.

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