DNEVNOM CENTRU ZA STARIJE NA NOVOM BEOGRADU: Arena sport donirala 120.000 dinara
PREDSTAVNICI Arena Channels Group i Gradske opštine Novi Beograd posetili su Dnevni centar i dom za starije "Doktor Mihajlo Stupar Prvi", gde je Arena sport korisnicima uručila vaučer kompanije Tehnomanija u vrednosti od 120.000 dinara, namenjen poboljšanju uslova i njihovog svakodnevnog boravka.
Goste su korisnici centra dočekali uz pesmu, muziku, osmehe i toplu dobrodošlicu, a zvanični deo posete ubrzo je prerastao u druženje.
Posebnu pažnju privukla je šahovska partija u kojoj je direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić odmerio snage sa jednim od penzionera.
Ova donacija predstavlja jednu u nizu humanitarnih aktivnosti Arena sport i Arena Channels Group , koje će nastaviti da kroz društveno odgovorne akcije pružaju podršku zajednici i onima kojima je ona potrebna.
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