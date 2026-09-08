DNEVNOM CENTRU ZA STARIJE NA NOVOM BEOGRADU: Arena sport donirala 120.000 dinara

PREDSTAVNICI Arena Channels Group i Gradske opštine Novi Beograd posetili su Dnevni centar i dom za starije "Doktor Mihajlo Stupar Prvi", gde je Arena sport korisnicima uručila vaučer kompanije Tehnomanija u vrednosti od 120.000 dinara, namenjen poboljšanju uslova i njihovog svakodnevnog boravka.

Foto:TV Arena sport

Goste su korisnici centra dočekali uz pesmu, muziku, osmehe i toplu dobrodošlicu, a zvanični deo posete ubrzo je prerastao u druženje.

Posebnu pažnju privukla je šahovska partija u kojoj je direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić odmerio snage sa jednim od penzionera.

Ova donacija predstavlja jednu u nizu humanitarnih aktivnosti Arena sport i Arena Channels Group , koje će nastaviti da kroz društveno odgovorne akcije pružaju podršku zajednici i onima kojima je ona potrebna.