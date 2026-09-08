KAMERE NA JOŠ 30 LOKACIJA: Širom Beograda postavljeni uređaji koji beleže devet saobraćajnih prekršaja

NA prometnim gradskim saobraćajnicama, raskrsnicama i prilazima Beogradu, nedavno je uspostavljen novi sistem od 30 saobraćajnih kamera, a uređaji detektuju čak devet vrsta prekršaja.

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Kamere su povezane sa sistemom koji omogućava automatsko evidentiranje različitih prekršaja, poput korišćenja mobilnog telefona i prekoračenja brzine. Mreža je postavljena od Novog Beograda, Zemuna i drugih gradskih bulevara, sve do obodnih delova poput Grocke i Obrenovca.

Za prestoničke vozače ovo znači da više nije dovoljno obratiti pažnju samo na radare i policijske patrole. Podaci o prekršaju se direktno šalju u centar MUP, dok vlasnicima kazna stiže na kućnu adresu ili putem portala E- uprava.

- Kamere će beležiti prosečnu brzinu između dve tačke, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, vožnju žutom trakom, nepropisno preticanje, preticanje kolone preko pune linije, upravljanje neregistrovanim vozilom i prelazak kroz crveno svetlo - rekli su u MUP za RTS.

Posebnu pažnju privlači mogućnost kontrole prosečne brzine, koja znači da pravilo koje prestonički vozači često praktikuju odlazi u istoriju. Naime, usporavanje neposredno pred nailazak na kameru više nije dovoljno za izbegavanje kazne. Sistem sada može da prati vreme prolaska između dve kontrolne tačke i na osnovu toga utvrđuje prosečnu brzinu kretanja.

Statistika i oprez SAOBRAĆAJNE kamere u Beogradu u proseku dnevno evidentiraju oko 120 saobraćajnih prekršaja, a najčešći su prolazak kroz crveno svetlo, nevezivanje pojasa i prekoračenje brzine. Iz saobraćajne policije apeluju na sve vozače da poštuju propise, ne samo zbog kamera, već zbog sopstvene i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Kada je reč o lokacijama novouspostavljenog sistema kamera, mreža obuhvata brojne delove, od centra do oboda prestonice.

- Nove kamere postavljene su u Batajnici, odnosno izlazu prema Novoj Pazovi, Uginovačkoj ulici u Zemunu, Smederevskom putu (kod ulaza na deponiju u Vinči), Bulevaru Peka Dapčevića na Voždovcu, zatim na Ibarskoj magistrali kod Rušnja, Surčinskom putu, Mirijevskom bulevaru, Zrenjaninskom putu, Medakoviću 2, Bulevaru Nikole Tesle, Bulevaru heroja sa Košara, Tošinom bunaru na Novom Beogradu, Višnjičkoj ulici na Karaburmi - kažu u MUP. - Takođe, pod budnim okom kamera biće i vozači na samom ulazu u Grocku iz pravca Beograda, u Bulevaru oslobođenja, voždovačkoj ulici vojvode Stepe kod Farmaceutskog fakulteta, Miljakovačkoj stazi, Avalskom putu, Ulici bratstva i jedinstva u Borči, Ovčanskom putu, Dobanovački put na Altini, Partizanske avijacije na Bežanijskoj kosi, Kneza Višeslava na Čukarici, Dobanovcima, u naselju Boljevci, na Mladenovačkom putu kod Malog Požarevca, Bulevaru vojvode Mišića, u centru obrenovačkog Bariča, kao i na naplatnoj rampi u Vrčinu, u oba smera.